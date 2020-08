Entregan casa digna a una familia en Bonanza

Foto: Inauguran casa digna y es entregada a familia en Bonanza/TN8

Este viernes 21 de agosto del año 2020, en el barrio Nuevo Amanecer, sector 2 de la ciudad de Bonanza, el Gobierno Sandinista de dicha ciudad, a través del programa de atención a emergencia humanitarias, inauguró y entregó una casa digna a la señora Elieth Masiel Luquez Torrez, la cual perdió su casa, en el pasado mes de marzo del año en curso, cuando un voraz incendio le redujo a cenizas su casa y todo lo que tenia.

Al iniciar el acto de inauguración todos los presentes, realizaron una oración al altísimo pidiendo la bendición, la cual fue dirigida por el delegado de la iglesia católica José Huete Fargas.

La señora Elieth Masiel Luquez Torrez, expresó sentirse feliz y contenta "primeramente agradecida con Dios y con el buen Gobierno Sandinista, al igual con todos los que de una u otra forma me ayudaron en los momentos difíciles que viví".

Foto: Autoridades y familias inauguran casa digna/TN8

"Las autoridades municipales nunca me abandonaron, me extendieron la mano con ropa, comida y ahora me entregaron esta casa bonita y digna, donde voy a vivir con mi familia", finalizó.

El alcalde de Bonanza, Alexander Alvarado Lam, en su intervención dijo "nos encontramos feliz con este acontecimiento de poder entregar esta vivienda digna a esta familia que en el mes de marzo del año 2020, se le quemó completamente y desde ese momento nuestro equipo de trabajo se movilizó para volver a construir su vivienda".

"El día de hoy esta familia está feliz y contenta, nosotros continuamos trabajando y restituyendo los derechos a las familias que lo meriten, cumpliendo con el mandato del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo", finalizó el alcalde.

Más obras de progreso

Foto: Autoridades y familias inauguran casa digna/TN8

Cabe mencionar que con esta vivienda que se entregó hoy a esta familia ya son 24 viviendas dignas como esta las que se han entregado en la ciudad de Bonanza en el año 2020 y que desde que Alexander Alvarado es alcalde de Bonanza se han entregado 149 viviendas dignas a través de este programa humanitario.

Esta casa que se inauguró hoy y que luego se entregó a la familia antesmencionada, tiene una dimensión de 20x20 pies, tiene dos cuartos, una sala, una cocina, corredor y energía eléctrica donde se hizo una inversión de 135 mil 956 córdobas.

En dicha inauguración estuvieron la autoridades municipales y regionales, más los delegados de diversas instituciones del estado que junto al resto de pobladores presentes, fueron testigos de lo que sucedió en favor de dicha familia.