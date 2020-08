Autoridades municipales entregan vivienda digna en Jalapa

Foto: Entregando sueños para vivir en Jalapa Nueva Segovia/TN8

Protagonistas del programa de urbanización social que ejecuta la comuna en Jalapa pronto tendrán un hogar humilde donde compartir con su familia

En lo que va del mes, ésta es la quinta de las 17 viviendas que se entregarán en jalapa a la familia quienes agradecen en gran medida la reivindicación de sus derechos a una vivienda digna.

Lázaro Cáceres, beneficiado "por años me tocó andar alquilando para poder estar seguro con mi familia, desde hace varios años siempre quise tener mi propia casa; mis recursos económicos no me lo permitían, pero gracias a la municipalidad y al Gobierno por gestionar proyectos como estos que benefician a los más desposeídos", expresó Cáceres

Foto: Entregando sueños para vivir en Jalapa, Nueva Segovia/TN8

Las autoridades de la comuna en conjunto con el INVUR, y la misma familia aportaron económicamente y trabajaron en la construcción de lo que será su nuevo hogar.

Nubia López, secretaria política del FSLN en Jalapa dijo "hay una voluntad política por restituir derechos, más la de nuestra constitución política que lo de manda, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Hay un Gobierno comprometido con el pueblo, que piensa en la necesidad de cada familia. Contar con una casa en óptimas condiciones para una familia significa paz, tranquilidad, seguridad y es lo que hemos venido garantizando para nuestro pueblo".

#Nicaragua | Más Familias en #Jalapa mejoran su calidad de vida a través del programa de urbanización que ejecuta el Gobierno municipal pic.twitter.com/dINkigCA8A — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 19, 2020

Más proyectos sociales

En Tanto Juan Molina Reyes vice alcalde de Jalapa expresó que se continua avanzando en proyectos de bienestar social desde la municipalidad, obras de mejoramiento vial, viviendas; un sinnúmero de programas y proyectos que son ejecutados desde la municipalidad atendiendo a las familias, que son el principal eslabón de nuestro modelo Cristiano Socialista y Solidario.



Se espera que para septiembre se entreguen el restante de las viviendas y que más personas sean beneficiadas con este bien común, que alegra el alma de cada protagonista.