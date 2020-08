FES Estelí celebra la Cruzada de Alfabetización con juegos escolares

Colegios de Estelí celebra cruzada de alfabetización / Foto: TN8

En horas de la mañana del lunes 17 de agosto, el Centro Educativo Francisco Luis Espinoza, fue el lugar donde estudiantes de los diferentes colegios de Estelí participaron en los juegos escolares en saludo al 40 Aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización.

Los estudiantes de los centros educativos en la ciudad de Estelí, se están preparando para participar el 22 de agosto en la Copa FES, evento que se estará realizando en la capital, donde se enfrentarán en todas las disciplinas deportivas.

Estudiantes de los colegios de Estelí celebran 40 Aniversario de la Cruzada de Alfabetización / Foto: TN8

"El profesor me incluyó por la forma en que juego para el equipo, para mí es una oportunidad de demostrar lo que me gusta hacer durante mis pasatiempos y así de una vez me distraigo un poco para después enfocarme bien en mis estudios", dijo el estudiante José Javier Ramos.

"He tenido la oportunidad de participar en estos juegos cada año, hemos llegado a representar nuestro instituto a nivel nacional y gracias a Dios todo nos ha salido bien, estas actividades me parecen bien porque son recreativas y buenas", refirió Analí Blandón, estudiante del Centro Educativo INFLE.

Plan de actividades

También estos juegos deportivos son en saludo al 40 Aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua; en esa época fueron miles de jóvenes que aprendieron a leer y a escribir.

"Estas actividades forman parte del plan de agosto y septiembre que para los estudiantes son unos meses de mucha importancia, por el valor histórico y nuestras fiestas patrias; en esta ocasión es un preparativo para los muchachos que estarán participando en la copa de la Federación de Estudiantes de Secundaria y en saludo al 40 Aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización", detalló la representante de la FES en Estelí, Luna Balladares.

Estudiantes participan en las actividades deportivas / Foto: TN8

"En estos encuentros deportivos tenemos la representación de tres centros educativos en los que se premiará a los primeros lugares, para los jóvenes estos son ejercicios que ayudan a mejorar su capacidad física, mental y psicológica", refirió la docente de Educación Física Ana Briones.

Estos son espacios de recreación sana para los alumnos, en los que pueden socializar con los demás compañeros y practicar los buenos valores.