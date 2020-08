Acto en celebración del 116 aniversario de Santa Lucia

En esta actividad se le rindió homenajes a hombres y mujeres como hijos dilectos con una gran trayectoria Foto: TN8

Con una bonita revista cultural y serenatas al son de mariachis, la Alcaldía del municipio de Santa Lucia realizó un acto con motivo de la celebración del 116 aniversario de haber sido elevado de villa a municipio, estas tierras de lindos paisajes y bellas mujeres.

En esta actividad se le rindió homenajes a hombres y mujeres como hijos dilectos con una gran trayectoria y que han aportado desde sus trabajos para el desarrollo de este turístico y productivo municipio.

Esta celebración contó con la participación de la delegación de INTUR, autoridades municipales, reina del 116 aniversario, homenajeados con su familiares y población, quienes se deleitaron con las presentaciones artísticas de mariachis y del grupo de danza de este municipio.

Las actividades del 116 aniversario dio inicio el día de ayer sábado 15 agosto con ferias de la producción, desfiles de carroza, presentaciones artísticas, y el día de hoy el acto central y la fiesta de coronación de la reina y con una preciosa alborada.

Las personas homenajeadas son originarias de este municipio y han servido a la comunidad en distintas áreas como la producción, comercialización y en la defensa de este municipio, como son Sebastián Suárez, Encarnación Angulo, Roque Mendoza y Juana Artola, quienes recibieron reconocimientos y regalías de parte de la alcaldía del poder ciudadano.

"Este día es de mucha alegría para mí, en mi vida he andado en varios lugares y también he recibido homenaje, pero esto que es en mi pueblo cerca de mi casa, esto no tiene nombre, esto ha sido lo mejor, lo más digno, lo más bello y no solo para mi, sino para el público y estas cosas las agradezco con el corazón", manifestó el señor Sebastián Suárez, homenajeado como hijo dilecto del municipio de Santa Lucia.