FSLN entregó reconocimiento al personal de salud en Bluefields

Foto: Autoridades Regionales junto al MINSA entregó reconocimiento al personal de salud en Bluefields/TN8

En el modelo de Salud familiar y comunitario, el trabajo realizado con amor, profesionalismo, dedicación y calor humano para salvar vidas ante la pandemia de parte del personal de salud; fue reconocido por la parte política regional del FSLN en el Caribe Sur hacia el ejército de batas blancas.

La entrega de reconocimiento fue para el personal del Hospital Regional Dr. Ernesto Sequeira Blanco, el personal del MINSA municipal en Bluefields, los trabajadores del CAPS y la Clínica Médica Provisional, reconocimiento recibido por cada uno de los directores en nombre del personal de salud.

Aransazu Arana Ríos, secretaria política regional dijo que: "este es un reconocimiento por ese trabajo realizado; a cada personal que conforma ese ejército, que no se ha detenido en el trabajo más bello que se puede hacer, el salvar vidas”.

Algo distinto en esta entrega de reconocimientos fue que no solo la parte política realizóla entrega de estímulo, también estuvieron presentes varios pacientes que fueron críticos y hoy se encuentran recuperados gracia a esa noble labor de cada uno de los trabajadores de la salud.

Álvaro Jarquín Ortiz, es uno de los pacientes recuperados, quien estuvo presente en esta entrega de reconocimiento por el gran trabajo que hacen todo el personal de salud, " pase 4 días con oxígeno, solo sé que Dios y la atención que recibí hoy me tiene acá con vida, muchos me decían no vallas, vas a salir muerto, pero acá estoy, gracias a cada médico, enfermera, camillero, a cada uno del personal de cocina, a cada trabajador del Ministerio, que está ahí, atendiendo sin descanso" fueron las palabras de este costeño que venció el Covid-19 de la mano de Dios y del personal de salud.

El Dr. Donald Torres, director del Hospital Regional Dr Ernesto Sequeira Blanco dijo que: “recibo el reconocimiento en nombre de todo el personal de salud del Hospital; es satisfactorio porque saben que han hecho lo correcto y que han salvado muchas vidas con la ayuda de Dios.

“Esto nos da un mayor compromiso para seguir realizando nuestro trabajo sin distinción alguna, seguir con las visitas casa a casa, atendiendo a los pacientes, salvando vidas, no bajar la guardia y por supuesto seguir ejecutando el plan de atención y de las medidas de reforzamiento para seguir combatiendo el Covid-19 “, expresó Mario Méndez, director del MINSA en el municipio Bluefields.

Atención con calidad y calidez

Por su parte la Dra. Janeth López, directora del SILAIS en el Caribe Sur dijo que: ”estos logros de salvar vidas, de estar ahí atendiendo a pacientes las 24 horas del día ,7 días de la semana es gracias al modelo de salud que ejecuta el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, también a la voluntad política de las autoridades nacionales, regionales y municipales, a los hermanos de las distintas denominaciones religiosas; que en sus oraciones ponían cada personal médico y a cada paciente que han atendido.

María Morales, secretaria general de FETSALUD manifestó que hay y habrá siempre un personal dispuesto a seguir trabajando para que cada paciente que llegue salga recuperado, para que sea atendido con calidad y calidez sin distinción alguna; a como se ha venido realizando desde el año 2007 cuando el pueblo empezó a ser Presidente con un Gobierno Socialista, Cristiano y Solidario.