Mujeres protagonizan nueva entrega del programa Usura Cero en Matiguás

En saludo al 53 aniversario de la Gesta Histórica de Pancasán, el Gobierno Sandinista a través del programa Usura Cero hizo efectiva la entrega de un nuevo desembolso a 15 mujeres emprendedoras que integran cinco grupos solidarios en Matiguás con una entrega de 127 mil 500 córdobas para sus negocios.

El programa Usura Cero inició en el año 2007 en Managua y gracias al gran impacto del mismo, se extendió a 130 municipios del país, brindando una oportunidad a las compañeras de ser agentes de cambios en sus hogares y comunidades.

Beneficio real para las familias

“Es la quinta vez que me entregan un desembolso y he logrado avanzar mucho, ahora tengo un negocio más grande donde ofrezco maquillaje, ropa interior, lo necesario para embellecer a la mujer. Gracias al financiamiento he logrado mejorar mi casa con las ganancias de la venta y realmente estoy contenta porque hoy las mujeres estamos con una mejor calidad de vida”, expresó Marlen Murillo.

“En total me han brindado siete préstamos, logrando salir adelante con mi taller de costura, ya he logrado comprar una máquina de coser, maniquís, vitrinas, elementos importantes para mi trabajo. La ventaja que nos ofrece Usura Cero es que los intereses son bajos y no te piden tanto requisitos para poder aplicar”, manifestó Patricia Montenegro.

Usura Cero, programa enfocado en la mujer

Durante 13 años, el programa Usura Cero ha brindado atención a más de 447 mil 835 mujeres de todo el país, permitiéndoles avanzar en la restitución de derechos, lo cual se ve reflejado en el acceso al crédito y sobre todo a espacios donde pueden trabajar por cuenta propia, desde sus hogares y con el beneficio de pagar un interés del 5% sobre el monto financiado.

La compañera Julia Tercero, delegada del programa Usura Cero del departamento de Matagalpa, destacó que con la oportunidad de financiamiento otorgado a las mujeres, se demuestra la importancia de ellas en el desarrollo de las comunidades, la economía y la familia.