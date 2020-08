Patio Saludable en comunidad de Boaco con gran variedad de plantas

Foto: Llantas, bolsas plásticas, panas e incluso un viejo microondas han sido sus aliados/TN8.

Lucrecia García, una protagonista más del programa Patio Saludable cuenta con un hermoso huerto ubicado en el patio de su casa en la comunidad Wirruca en el municipio Boaco, donde cultiva plantas frutales, medicinales y ornamentales.

En la actualidad recibe el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar a través de asistencias y entregas de plantas, donde también Doña Lucrecia preserva el medio ambiente poniendo en práctica el reciclaje.

Ella junto a su familia iniciaron esta labor a través del programa Patio Saludable, impulsado por el Gobierno Central, el cual le ha permitido mejores condiciones económicas, ya que sus productos son ofertados en el mercado municipal de Boaco.

En el perímetro de este patio se pueden encontrar una gran variedad de árboles frutales y ornamentales, pino, ciprés, mangos, nísperos, limones reales y tahití, guayabas y naranjas; plantas medicinales como el orégano, zacate de limón, jengibre y boldo, plantas ornamentales, rosas, trinitarias, entre otras; además encontramos plantas como la vainilla, café, apio, chiles, chiltomas y tomates.

"Desde hace 5 años trabajamos con el MEFCCA, nos regalan plantas de cítricos como naranjas y limón y con la implementación de ramadas, como el chayote, granadilla. Lo importante de tener patio muy diversificado es que le damos valor a nuestra casa porque se mira bonita, a mí me gustan las rosas y flores y el limón tahití que me sirve para mi negocio porque lo llevó al mercado de Boaco a vender, también llevo chayote, granadilla, papayas y también cosechamos frijoles y maíz. De esta manera nos ayudamos a hacer nuestros rialitos para comprar otras cosas que no podemos cosechar", manifestó Doña Lucrecia García, propietaria del patio saludable.

Llantas, bolsas plásticas, panas e incluso un viejo microondas han sido sus aliados para sembrar estas plantas que le dan a diario frutos que consume con su familia y vende a los vecinos.