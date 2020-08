MARENA inaugura primer zoocriadero de peces en Boaco

Foto: Hombre muestra pez a la cámara/TN8

La creatividad, perseverancia y arduo trabajo son las cualidades que demuestran don Francisco Aguilar y su familia habitantes de la comunidad San Buenaventura en el municipio de Boaco quienes vienen realizando la instalación de un zoocriadero de peces en su propiedad.

El Ministerio del Ambiente y los recursos naturales realizaron la inauguración del primer zoocriadero de peces, la esperanza, a través de la estrategia de "Biodiversidad tu Solución" basada en la naturaleza que busca promover en los productores esas iniciativas de emprendimiento que permita mejorar su economía familiar.

"Bueno, para mí es muy importante esta tarde, porque eso va a llevar a un gran emprendimiento que ya estoy haciendo, porque antes solo nosotros lo sabíamos, pero hoy aquí a través de los medios se van a dar cuenta que estamos haciendo en San Buenaventura y que estoy haciendo yo en esta finca", dijo Aguilar

También mencionó "me alegra mucho y me siento muy tranquilo que el día de hoy hayamos tenido esta oportunidad en la finca, aquí nosotros tenemos tilapia, guapote y tenemos mojarra, tres especies son las que estamos cultivando, la idea de empezar con la primera pila y era como una locura para la gente porque algunos me dijeron vos estás loco estas sudándote ahí con tus hijos tal vez no vas a lograr nada, entonces de hecho que lo hicimos y después me felicitaron y ahora hasta se han tirado su sopita".

Foto: Finca en Boaco inaugura primer zoocriadero con tres especie de peces/TN8

Emprendimientos siguen dando frutos

"Bueno, para mí es un logro del compañero que tenemos aquí, yo creo que es el único que tenemos en esta comunidad de San Buenaventura, yo creo que uno de los beneficios para él igual para nuestra comunidad es de que él produce y de la misma producción, él económicamente se ayuda y nos podemos ayudar nosotros, porque ya nosotros no podemos salir por ejemplo, a comprarlo a otro lugar más largo sabiendo que aquí mismo lo podemos comprar y él nos puede facilitar eso ya nos ahorramos el gasto, el transporte", expresó Johnny Adolfo Rodríguez Campos habitante de la comunidad.