Reaperturan Comisaría de la Mujer y la Niñez en Jinotepe, Carazo

Foto: Reapertura de la Comisaría de la Mujer en Jinotepe / TN8

Como un espacio para la prevención de violencia y un sistema de alerta temprana para las mujeres, la mañana de este jueves en Jinotepe, Carazo, después de un emotivo acto, la Policía Nacional realizó la reapertura de la Comisaría de la Mujer y Niñez.

En honor y en reconocimiento por sus servicios brindados como heroína de la paz y la seguridad, esta comisaría en Jinotepe con mucho orgullo fue nombrada como: Inspectora Juana Francisca Aguilar Cano.

La placa fue develada por su madre Carina Cano, quien tomaba de la mano al hijo de la inspectora Cano, Diego Alexander Cano, acompañado de altos mandos de la Policía Nacional y autoridades municipales.

Ejemplo de honor, seguridad y servicio

El comisionado Mayor Pedro José Argueta, jefe de la delegación policial de Carazo, realizo una breve reseña de la inspectora Cano por el servicio prestado a la ciudadanía dentro de la institución del orden público.

La inspectora nacida en el departamento de Carazo estuvo 1 año y 3 meses en las filas de la policía, por su destacado trabajo fue distinguida con la máxima condecoración policial; por su valor, honor y mérito en el servicio, medalla al valor subcomisionado Juan Ramón Torres Espinoza.

“Hoy nos honramos en nombre de esta Comisaría de Carazo Juana Francisca Cano, en hacer inmortal el legado ejemplar de nuestra heroína de la paz y la seguridad. Con su nombre como estandarte de esta comisaría, el personal tiene la misión de brindar la protección y auxilio a las más de 98 mil compañeras mujeres del departamento de Carazo en todas las edades, principalmente a nuestras niñas, adolescentes y jóvenes”, dijo el comisionado general Javier Dávila, secretario general y delegado de la Jefatura Nacional de la Policía.

Las comisarías tienen como finalidad promover el respeto a la dignidad, a los derechos individuales, el respeto a la vida, el respeto a la integridad física, de las mujeres como un lugar donde romper el silencio e interponer las denuncias.

“Me siento alegre y orgullosa porque me la están homenajeando, me siento alegre por mi hija pero me hace falta, a su niño también cuando me pregunta por ella le digo que ya está en el cielo, sé que dio su vida por defender la seguridad”, manifestó entre llantos doña Carina Cano.

“Es un trabajo coordinado que se realiza entre las instituciones y la comunidad organizada, lo que nosotros intentamos hacer es promover las denuncias para que las mujeres puedan romper con el ciclo de la violencia”, dijo Jessica Leiva, Ministra de MIFAMILIA.

La inspectora Cano fue lesionada de gravedad con arma de fuego, el 21 de abril del 2018, en Managua, mientras realizaba labores de restablecimiento del orden y la libre circulación, y se rindió ante la muerte el día 22 de abril.