Se inaugura obra de más de 20 millones de córdobas en Matagalpa

Foto: Matagalpinos se reúnen para festejar más progreso en ese departamento y en el país/TN8

Con una feria solidaria, derroche de cultura, exhibición de vehículos modificados y asistencia de la población matagalpina se inauguró el puente vehicular ubicado en la parte noreste de la perla del septentrión, este proyecto también se incluye la inauguración de andenes, adoquinado y luminarias lo que viene a convertirse en una de las obras de mayor impacto durante este año 2020, se estima que la inversión supera los veinte millones de córdobas.

Con la elaboración de este proyecto se viene a favorecer a toda la población en general, especialmente a las personas de escasos recursos económicos que tenían que caminar casi un kilómetro para poder llegar al centro de la ciudad, pero también a los dueños de unidades de transporte selectivo y privado ya que para poder llegar a los barrios oeste de la ciudad bien tenían que dar la vuelta por el sector del instituto o por la salida Managua para poder llegar a ese sector, hoy todo esto permitirá agilizar el viaje.

Otro de los beneficios con esta obra es que el tránsito vehicular en el centro de la ciudad se descongestione, ya que es un puente que será de todo tiempo y podrán pasar todo tipo de vehículos, al mismo tiempo los estudiantes de la universidad UNAN serán beneficiados ya que el puente está contiguo a esta alma mater.

Más y mejores obras de progreso

Muchos ya no tendrán que gastar en pasajes, sino que les quedará accesible para que los puedan hacer a pie, para las autoridades municipales en la persona del alcalde ingeniero Sadrach Zeledón.

“Solo con el Frente Sandinista, solo con el Comandante Daniel Ortega se pueden hacer estas obras, estamos desarrollando Matagalpa, ya no es el pueblo pequeño que conocimos, ahora es una ciudad en desarrollo, estamos haciendo realidad nuestro palabras, nuestro pueblo no se detiene, nuestro desarrollo no se detiene”, aseguró el edil.