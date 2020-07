Ancianita a sus 90 años, continúa deleitando el paladar de los leoneses

Foto: Desde temprana edad vendía el sabroso producto/TN8.

Sus 90 años no le han impedido realizar el trabajo que durante toda su vida se ha dedicado, Doña Angela Leticia Aguilar heredó de su madre la elaboración y comercialización de estos deliciosos perrereques.

Te puede interesar: Fiestas agostinas con grandes promociones en ropa y calzado en Managua

“Todo lleva, leche, crema, queso y el maíz, se lava, se le echa la canela, el azúcar, y se va al molino, ya se bate y después nos vamos al horno”, explica Doña Ángela Leticia Aguilar.

Foto: Desde temprana edad vendía el sabroso producto/TN8.

Desde temprana edad vendía el sabroso producto. Salía de su casa de habitación en Sutiaba a recorrer los barrios de la ciudad León, posteriormente se ubicó del parque de los poetas una cuadra al norte.

“Tengo años de vender ahí”, agregó Aguilar.

En ese lugar tiene más de 20 años de estar ofreciendo los perrereques, estos apetecidos dulces cuestan 10, 15, y 25 córdobas.

Foto: Los perrereques cuestan 10, 15, y 25 córdobas/TN8.

Mujer trabajadora

“Mi hija me recomendó, ella estudió medicina y cuando hacia trabajo aquí en Zaragoza con sus compañeros, ella me llevaba a la casa, entonces ella me decía, papá, cuando mire a la viejita, siempre me le compra. Es una dicha tener una persona así (trabajando), no que, hay muchos delincuentes que usan las motos para andar asaltando, y ya ves ella, es un ejemplo, gracias a Dios”, destacó Ali Antonio Ramírez.

Foto: Los perrereques cuestan 10, 15, y 25 córdobas/TN8.

“Cada vez que pasamos por esta esquina siempre le apoyamos comprándole a la Señora. Es la especialidad de León prácticamente, aquí el que no venga a comprarle es porque no es leonés, y a ella ya todo el mundo la conoce, la cosa de horno es sabrosa, ella es un ejemplo a seguir, y lo que se pasa en generación en generación es muy conservado”, refirió Yader Romero.

Si usted desea degustar un perreque sabroso, esta humilde Señora se los ofrece todas las tardes de lunes a viernes.

Foto: Los perrereques cuestan 10, 15, y 25 córdobas/TN8.