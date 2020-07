Creación Divina; un negocio dedicado al arte y la religiosidad en León

Foto: El negocio está ubicado en León y en facebook el perfil es Creación Divina/TN8.

Su herramienta principal es una máquina de coser, el arte y la creatividad la tiene él. Moises Molina tiene 13 años de trabajar en la creación de bordados para el vestuario que le ponen a las Vírgenes y Santos.

A la edad de 16 años empezó la idea de crear su propio vestido, túnica y manto bordado, para su imagen, este fue el inicio para emprender su propio negocio de Arte Sacro.

“Yo quería crear esto, para poder vestir a mi Virgen bien elegante, bien guapa, para las celebraciones de la purísima, pero yo dije, bueno, no puedo pagarlo, entonces voy a tratar de practicarlo, pasé practicando desde el 2007 hasta el 2010, para poder yo aprender esto del bordado, porque no solo es dibujar, no solo es pegar el dibujo a la tela, a la forma que tenés que pasar dibujando encima de la máquina, no es solo dibujar con grafito, sino que, dibujas también con hilo y la misma aguja, tener cálculo, tener puntería, a la hora de bordar”, expresó Moisés Abraham Molina.

Su trabajo de calidad ha permitido que las personas le soliciten elaboración de trajes de diferentes departamentos del país.

“Yo vengo trabajando desde finales de mayo para lo que es la celebración de la Asunción de María, yo ya tengo gente que está trabajando conmigo, por ejemplo hay trajes que van no solo para aquí la ciudad de León, sino que van para varias partes de Nicaragua, han venido de Jinotepe, Managua, León y los trabajos que han salido casualmente de nicaragüenses que residen en Estados Unidos. No he dejado de trabajar y hay mucho trabajo, a pesar de toda la situación que estamos viviendo mundialmente”, destacó Molina.

Celebraciones religiosas

Al acercarse la celebración de la Purísima pequeña o de penitencia, el propietario del taller Creación Divina tiene promociones para sus clientes.

“Yo tengo una promoción que la lance el 10 de julio, si la persona da a hacer su túnica y manto bordado, de parte de mi taller, yo obsequio lo que es la ropa interior de la imagen junto con un vestido extra de tela brocado, para que el cliente se sienta satisfecho, sepa que su imagen también ya está vestida interiormente y no prácticamente vaya desnuda, porque, te puedo enseñar imágenes, una imagen de la virgen, una imagen del Señor, cuando están sin vestimenta, no dicen nada, pero, cuando tu ya le empiezas a poner el amor, la creación, la religiosidad y la dedicación para esa imagen, es un cambio rotundo, porque empieza a nacer la fe para ti”, agregó Molina.

Para mayor información pueden visitarlo en Facebook con la página oficial Divine Creation, también con el perfil en Facebook de Creación Divina que está en español, además, WhatsApp +506 71330288 y al 89023872. Está ubicado en el barrio San Felipe de la ciudad León, Nicaragua.