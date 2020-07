Clínica móvil visita barrios de Granada con atención médica gratuita

Clínica movil en el departamento de Granada / Foto:TN8

Este martes 28 de julio, la unidad médica del Ministerio de Salud (MINSA) llegó al reparto Eddy Ruíz, donde más de 300 pobladores accedieron a consultas de medicina general, odontología, pediatría, ultrasonidos entre otros exámenes; todo de forma gratuita, para tratar las diferentes afectaciones de salud que presentan.

“Tenemos atención al adulto mayor; estamos haciendo pruebas de VIH y exámenes especiales para las mujeres. Aquí andamos con mucho cariño y por orientación de nuestro Gobierno para que la salud llegue a toda la población como un derecho más restituido”, dijo la Lic. Isabel Uceda, directora del Centro de Salud del barrio Palmira.

Para la población este es un gran beneficio, porque muchas veces las personas tienen complicaciones para movilizarse al centro de salud; por lo que el Gobierno de Nicaragua desde hace 13 años lleva a los barrios, comarcas y comunidades las clínicas móviles.

Atención privilegiada a adultos mayores

“Esto está muy bueno; lo que hacen por la comunidad, porque traen consultas para toda la familia, desde que nos acercamos nos dijeron que podíamos ser atendidos y sin pagar ni un peso y eso es bueno porque a veces no tenemos para chequearnos y qué bueno que traigan la atención médica”, dijo Elibeth González, habitante del sector.

La población que recibe la atención medica no solo obtiene un diagnóstico, también el medicamento indicado y más aún a los adultos mayores, así se les facilita el tratamiento y que eviten cualquier riesgo que puedan correr ante la pandemia.

“Qué bueno que lleven estas consultas a los barrios, me atendieron y me dieron medicamento, no pague nada y sin necesidad de ir tan largo”, dijo Luis Gómez, habitante del barrio.

En el SILAIS del departamento de Granada se coordinan esfuerzos por llevar las unidades móviles a cada barrio del país, teniendo como prioridad los municipios, comarcas y comunidades.