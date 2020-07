Gobierno entrega títulos de propiedad a familias en Boaco

Foto: Juventud Sandinista entrega títulos títulos de propiedad en Boaco/TN8

Familias de la comunidad El Quebracho del municipio Teustepe en el departamento de Boaco recibieron del Gobierno Sandinista más de 160 títulos de propiedad que garantizan la seguridad jurídica de su vivienda a los protagonistas de este sector.

La Juventud sandinista junto a la Procuraduría General de la República se movilizaron en cada casa de esta comunidad donde entregaron 162 documentos legales que ratifica que los beneficiados son dueños de sus viviendas.

"Agradecido con Dios, con el Comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo por la entrega de este título, me siento muy contento porque nosotros durante más de 20 años estuvimos esperando esto, ya que en otros años con otros Gobiernos realizamos nuestras solicitudes de legalizar y no nos dieron respuesta, más ahora sin embargo no hemos necesitado ir a ningún lado, en nuestras casas recibimos nuestros títulos de propiedad sin tener que andar dando vueltas", manifestó Roberto Sánchez protagonista.

Seguridad jurídica

"A mí me parece muy bien que el Gobierno nos haya legalizado por fin nuestros terrenos , le agradezco porque no había tenido esta oportunidad y estoy con todo mi derecho", expresó Mileydi Barrera protagonista.

Por su parte doña María Elena Reyes tiene muchos años de habitar en esta comunidad nos relata que "me parece muy bien porque tenemos mucho tiempo de tener estas propiedades y no sabíamos si éramos dueños, no estábamos seguros y ahora puedo estar confiar que tengo una propiedad, ya legalmente soy la dueña".

"Ni en las financieras me daban prestamos que no aparecía legal por eso le doy gracias al Gobierno por este regalo estoy feliz" finalizó Reyes protagonista.

La promotoría solidaria de la Juventud sandinista del departamento seguirá entregando títulos a más familias en las distintas comunidades.