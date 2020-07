Inauguran centro escolar Bernd Koberstein en barrio matagalpino

Foto: Las dificultades para personal del centro eran muchas/TN8.

En el municipio Matagalpa, barrio Rodolfo López se inauguró la escuela Bernd Koberstein, un centro de estudios que alberga a más de trescientos estudiantes de primaria y que viene funcionando desde hace más de 20 años y debido a la cantidad de tiempo y por el crecimiento de la población estudiantil el centro se había convertido muy pequeño, y no prestaba las condiciones necesarias, para que las niñas y niños recibieran sus clases en ambientes dignos.

Te puede interesar: Estudiantes regresan a clases con alegría y seguridad en Matagalpa

Las dificultades para personal del centro eran muchas, no tenía ventilación, las paredes no eran seguras, no existía mucha claridad, mucho menos condiciones para que los alumnos pudiesen estar cómodos, pero tenían la confianza que con el Frente Sandinista llegaría el momento de ver sus sueños cumplidos, ese anhelo hoy fue realidad, ya que este proyecto fue inaugurado por las autoridades locales de esta ciudad.

Foto: Las dificultades para personal del centro eran muchas/TN8.

Alicia del Carmen García, directora del centro reconoce que sólo con el Frente Sandinista la educación en Nicaragua es una prioridad, "aquí teníamos dificultades, pero teníamos la certeza que llegaría el momento donde nuestros alumnos estuvieron en un ambiente digno, y eso se hizo realidad y que bueno que se haya hecho en el inicio de este segundo semestre, donde es un tiempo de mucha lluvia y nuestros pequeños estarán seguros.

Esperanzas

Víctor Balmaceda y Ledesma Valdivia padres de familia dijeron: “agradecemos al Gobierno por que se ha preocupado por nosotros, nuestros hijos estarán más seguros, todo parecía imposible, pero cuando nuestro alcalde vino y nos dijo que mientras este el Frente Sandinista, no teníamos que perder las esperanzas y nos damos cuenta que si es cierto, al igual hoy tenemos una escuela digna para nuestros pequeños”, afirmaron.

Ángel Gabriel Balmaceda, quien es estudiante del centro se comprometió: “vamos a seguir viniendo a clase, vamos a reforestar, sembrarle árboles en contorno, lo vamos a mantener limpio para que tengamos una escuela bonita por mucho tiempo", expresó.