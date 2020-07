Promotoría Solidaria entrega paquetes alimenticios en Granada

Foto: Entrega de paquetes solidarios en Granada / TN8

La mañana de este viernes 17 de julio en el departamento de Granada, se logró la culminación la jornada de entrega de paquetes solidarios, los que son enviados por el Gobierno de Nicaragua cada mes a centenares de familias de nuestro país y que son distribuidos por la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista.

En total se logró la entrega de 1 mil 299 paquetes solidarios a familias que ameritan ayuda social, entre ellos personas que sufren una discapacidad, escasos recursos económicos, madres de héroes y mártires, entre otros. Este beneficio llega a las familias gracias a la gestión que realiza el Gobierno sandinista.

De tu interés: Sillas de ruedas llegan a personas que lo necesitan del Triángulo Minero

“Estoy muy pero muy contenta por este regalo, cada mes lo espero y me da mucho gusto que me lo vengan a dejar hasta la puerta de mi casa. Doy infinitas gracias a Dios y pido que el señor me le dé salud al comandante y la compañera porque siempre se acuerda de los pobres”, dijo María Tránsito del municipio Granada, madre de héroe y mártir.

Foto: Entrega de paquetes solidarios en Granada / TN8

Sustento alimenticio para las familias

El paquete alimenticio contiene productos básicos de la canasta básica entre ellos arroz, azúcar, frijoles, pastas, pinolillo, sal y avena, lo que viene a solventar los gastos económicos del hogar, beneficio que es recibido mes a mes y que desde hace 13 años se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Nicaragua.

“Muchas gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario, ya nosotros sabemos que cada mes llega este paquete y nosotros lo esperemos con gran esmero, a veces terminamos el mes con las completas y esto es un gran complemento así que cómo no estar feliz”, dijo Cándida Mairena, madre de héroe y mártir.

Foto: Entrega de paquetes solidarios en Granada / TN8

A 41 años de la Revolución ante la dictadura somocista, el FSLN ha demostrado que el único interés es el bienestar del pueblo nicaragüense, restituyendo los derechos de los nicaragüenses y mejorando su calidad de vida.