Jubilados reciben pago de pensiones en San Rafael del Norte

Foto: Pago de pensiones en San Rafael del Norte, Jinotega / TN8

Desde horas tempranas de la mañana de este martes, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), llevó a cabo en la casa de la cultura, el pago de pensiones a más de 200 jubilados del municipio San Rafael del Norte, departamento de Jinotega.

Maura Díaz, jefe de caja del INSS, manifestó: "El día de hoy estamos desarrollando el pago de pensiones del mes de junio y julio a los pensionados del municipio San Rafael del Norte, todo esto cumpliendo las medidas de seguridad y prevención ante el COVID-19. Son más de 200 jubilados a quienes se les está garantizando el pago de sus pensiones, este pago se realiza dentro del marco de la celebración del 41 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista".

Heberto Zeledón, jubilado, manifestó sentirse muy alegre y agredecido con el "buen Gobierno Sandinista por la restitución de este derecho tan importante para todos los jubilados de Nicaragua, ya que este beneficio era algo del que no se gozaba en los gobiernos neoliberales. El pago de pensiones eran simbólicos, eran casi un engaño para las personas, pero ahora bajo la dirección del comandante Daniel Ortega Saavedra, reciben pensiones dignas".

Pago a tiempo

"Esta pensión a mí me viene ayudar muchísimo, ya que estamos en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, y con este dinerito nosotros logramos solventar los gastos y necesidades de la casa y la familia. Me siento bendecido y muy agradecido por recibir el pago de esta pensión digna, que me viene a caer como agua de mayo en este momento", dijo muy contento Rodrigo García.

El Gobierno central de Nicaragua, reafirma su compromiso y continúa trabajando en aras de seguir garantizando los derechos de todos los jubilados del país a través del pago de pensiones dignas.

De igual manera los jubilados y pensionados del municipio San Sebastián de Yalí, reciben el pago de sus pensiones, y en los próximos días se efectuará el pago de pensiones en el municipio Jinotega.