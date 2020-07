Exitosa presentación de candidatos a Chica y Chico Revolución en Jinotega

Foto: Presentación de Chico y Chica Revolución en Jinotega / TN8

El museo municipal de la ciudad de Jinotega, fue el escenario idóneo para la presentación del Chico y Chica Revolución 2020, actividad organizada por el Movimiento Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista.

La elección se efectuará el próximo viernes 17 de julio en la cancha del Parque Otto Casco Montenegro.

Marcel Escobar, coordinador departamental del Movimiento Cultural Leonel Rugama, expresó: "Esta actividad la estamos realizando en conmemoración al 41 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista; tenemos representantes de algunos municipios en este concurso, así como de los distritos de Jinotega, por ejemplo La Concordia, San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí y los cuatro distritos que componen al municipio Jinotega".

Gran expectativa

Rebeca Orozco, candidata a Chica Revolución del municipio La Concordia, dijo: "Mi principal motivación para participar en este concurso es que mi familia al igual que yo somos todos sandinistas y considero que decirles que no cuando me solicitan para alguna actividad sería no apoyar mi partido cuando me necesita, entonces para mí es un orgullo apoyando y representando a mi municipio".

"Mi mayor motivación es ser leal siempre al sandinismo y por eso decidí ser el Compa Revolución 2020, porque soy sandinista y voy a seguir siendo sandinista, ese es el objetivo por el cual yo decidí participar en esta actividad", manifestó muy entusiasmado Dorián Ismael, candidato del municipio La Concordia.

La elección de la Chica y Chico Revolución será televisada por medios locales, así también transmitida por las diversas plataformas de redes sociales de Juventud Sandinista en Jinotega; y durante el evento se tomarán en cuenta todas las medidas de prevención ante el COVID-19.