Entregan sitio para construir segundo tramo de carretera en Bonanza

El Gobierno continúa restituyendo el derecho a las familias mayagnas del territorio Sauni As, en el municipio Bonanza, Caribe Norte.

Este 8 de julio del 2020, dentro del marco del 41 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, las autoridades municipales, regionales y dirigentes de la nación mayagna, en la comunidad Palán, hicieron entrega del sitio para construir el segundo tramo de carretera hacia Musawás (capital de la nacion mayagna), el cual comprende aproximadamente unos 7 kilómetros.

Para este segundo tramo de carretera a construirse, el Gobierno Regional Autónomo del Caribe Norte está aportando un monto de 1 millón 500 mil córdobas.

El alcalde de Bonanza hizo el llamado a manejar la unidad en el territorio Sauni As y dijo que que hay que agradecer al Gobierno Revolucionario que continúa restituyendo el derecho a las familias de los pueblos originales.

También recordó a los Caciques Mayagnas que aportaron en la lucha y dirección de estas comunidades indígenas, desde Bonanza. "Para el mundo continuamos haciendo historia, siempre mano a mano con el Gobierno central y regional", indicó.

La profesora Julia Lagos González, primer vicepresidenta del Gobierno Regional del Caribe Norte, expresó sentirse orgullosa de pertenecer al FSLN y poder seguir trabajando y aportando para el desarrollo de las familias de la zona y expresó que esto se logra solo trabajando en unidad y cordinacion con el Gobierno, que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

Unidad para más victorias

También se refirió a que en este 41/19 hay que estar más unidos que nunca en respaldo al Gobierno para continuar "avanzando hacia nuevas victorias para el bienestar de todas las familias nicaragüenses".

Eloy Frank, presidente de las 75 comunidades indígenas mayagnas de Nicaragua, agradeció a las autoridades por este proyecto emblemático para mejorar las condiciones de las familias de dicho territorio.

Nelio López, habitante de la comunidad Musawás, agradeció y dijo que seguirá respaldando al FSLN por todos los desarrollos que han brindado a las comunidades mayangnas.

Dijo que no solo la carretera ha sido posible, "también tenemos energía eléctrica, bonos productivos, educación gratuita, salud, etc. Esto lo he visto y logrado solo con el buen Gobierno sandinista".

El Ingeniero Erik Bustamante es el encargado de la obra y dijo que inician este 9 de julio y que el objetivo es concluir en 90 días calendario.

La joven Karen Erlena Balgamo Samuel, habló en nombre de las mujeres mayagnas de Musawás, y dijo que todas agradecen este trabajo y que están convencidas que solo el FSLN restituye el derecho de las mujeres indígenas mayagnas.