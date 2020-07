Microcréditos impulsan a familias emprendedoras de Estelí / TN8

Una familia del municipio de Pueblo Nuevo, Estelí, emprendieron una procesadora y comercializadora de café, gracias a un microcrédito que financió el MEFCCA.

El cultivo de café fue la primera opción de Silvio Ramón Morales para poder sustentar su hogar, por años ha logrado salir adelante pero no ha sido fácil para él, eso cambiaría el día que el Ministerio de Economía Familiar le benefició un microcrédito.

"Desde hace unos años atrás me he dedicado al cultivo, procesamiento y venta de café, recuerdo que en muchas ocasiones me tocó innovar algunas máquinas y equipos para trabajar más rápido y suplir la demanda que me hacia la población", dijo el propietario.

Procesadora de café de la familia Morales / TN8

"En mi familia somos como siete integrantes que se han convertido en un equipo para lograr que este negocio salga adelante y de vez en cuando trato de incentivarlos para que vean que este es un buen proyecto y continúen si en caso yo les falto", continuó Silvio Ramon Morales, beneficiario y propietario.

Con el financiamiento decidió innovar con el grano de oro, emprender una procesadora y comercializadora de café, un negocio familiar que en un futuro esperan ser reconocidos por su marca.

"Una de las ideas principales es tener nuestra propia marca establecida en el procesamiento y venta del grano de oro, ahora que el Ministerio de Economía Familiar nos está apoyando a través de los préstamos por microcréditos, compramos la tostadora de café y sin duda esto nos está brindando la oportunidad de crecer más como empresa y nuestro sueño esta cerca de alcanzarse", refirió Morales.

Son originarios de la comunidad El Consuelo del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí, uno de los anhelos es poder llegar al mercado nacional, por medio de las ferias que han participado y ven la oportunidad para llegar a esa meta.