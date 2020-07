Inauguran zoocriadero de guatusas "El Porvenir" en Boaco

Foto: El objetivo de esta estrategia es de promover alternativas económicas y emprendimientos/TN8.

En el marco del estrategia nacional biodiversidad basada en la naturaleza, el Ministerio de los Recursos Naturales y del Ambiente dio por inaugurado el primer zoocriadero de guatuzas "El porvenir", ubicado en la comunidad Bramadero el municipio Teustepe, en el departamento Boaco.

El zoocriadero actualmente es una emprendimiento familiar donde todo lo construído y obtenido para este proyecto se ha realizado por esfuerzos propios, y se pretende dar una mejor amplitud y crecimiento a las especies en reproducción.

El objetivo de esta estrategia es de promover alternativas económicas y emprendimientos como es la crianza de animales silvestres en vías de extinción para dinamizar la economía familiar y comunitaria.

Emprendimiento

Dentro de este proceso de declaración MARENA da acompañamiento en lo que es la facilitación del proceso en este caso al Señor José González, quien es el protagonista de este emprendimiento.

"Le doy gracias al MARENA porque yo tenía todo aquí y con miedo, pero ahora que me están facilitando el permiso. Me siento muy alegre, todavía tengo algunos animalitos por ahí, pero vamos a ampliar más este proyecto. Todo inició cuando agarre las guatuzas chiquitas: yo dije ¿matarlas?. No, me dan lástima mejor que vivan y criarlos para aumentarla y me decían los chavalos, mejor no las mate, aumentémoslo y ahí los tengo para que los niños más adelante conozcan estos animalitos", manifestó José González, propietario del zoocriadero El Porvenir.

"El día de hoy estamos realizando la inauguración del primer zoocriadero del departamento Boaco, esta es una estrategia que está impulsando el Gobierno Central y el MARENA, que buscan incentivar a los protagonistas ese deseo de incursionar en estas actividades de crianza de especies silvestre, que están en peligro de extinción como una forma de preservar la especie y reproducirla", manifestó Joseline Raudez, delegación MARENA Boaco.