Deportistas recuerdan legado histórico de Alexis Argüello en Jinotega

Jóvenes deportistas, amantes y aficionados boxeo en la ciudad Jinotega, visualizaron documental en el que conocieron acerca del legado histórico que dejó "El Flaco Explosivo", Tricampeón Mundial Alexis Argüello, en el deporte del boxeo en Nicaragua. La actividad fue promovida por la alcaldía municipal y el Movimiento Deportivo de Juventud Sandinista.

Milton Rodríguez, Entrenador de boxeo, manifestó: "En lo personal me siento muy orgulloso de haber conocido en vida a este orgullo de Nicaragua como lo fue el Tricampeón de boxeo Alexis Argüello, conocido como "El Flaco Explosivo" por sus grandes peleas de boxeo a nivel internacional; yo entrené con él durante un año cuando iba a participar en un torneo de boxeo en los Estados Unidos, y él siempre me enseñó a diferenciar lo bueno y lo malo, fue un gran entrenador y me dolió mucho cuando me enteré de su partida a otro plano de vida, porque fue una gran motivación para incursionar en el deporte del boxeo".

Por su parte Carlos Castro, coordinador departamental de Juventud Sandinista, manifestó: "Hablar de Alexis Argüello, es hablar de conquistas, de nuevas victorias, fue un hombre que aparte de regalarle grandes momentos de alegría a los Nicaragüenses, fue un ser Revolucionario que formó parte del Sandinismo, para llevar amor y progreso durante la nueva etapa de la Revolución en el año 2007, hoy con esta actividad donde hemos presentado una serie de videos sobre su legado histórico y otras actividades más en todo el departamento conmemoramos y rendimos homenaje a su onceavo aniversario de su paso a la inmortalidad".

"Para mí que soy practicante del deporte de boxeo, Alexis Argüello, es una gran motivación en mi incursión en este deporte, ya que su ejemplo me sirvió para dejar las drogas y el alcohol, vicios que me llevaban por un mal camino en la vida, todos los que amamos el boxeo soñamos llegar a ser un día como "El Flaco Explosivo", y su legado sirve para que otros jóvenes tomen buenas decisiones, esta actividad me ha parecido muy buena en lo particular", expresó Michael Figueroa, deportista.

Tanto como jóvenes y la militancia del Frente Sandinista conmemoraron en la ciudad de las Brumas el Onceavo aniversario del paso a la inmortalidad de un ser humano que lleno de gloria y victorias a Nicaragua, como lo fue el gran Alexis Argüello