ENATREL inaugura proyecto de energía eléctrica en Boaco

Foto: Proyecto de electrificación en el barrio San Pedro en Boaco/TN8

Lo que parecía imposible para los habitantes del barrio San Pedro sector Arlen Siu de tener energía eléctrica en sus hogares, se ha vuelto realidad gracias al Gobierno Central y la ejecución de ENATREL. El proyecto de electrificación que fue inaugurado por autoridades del municipio Boaco en saludo al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

Con un monto de más de 1 millones de córdobas de inversión en este proyecto y con una red de 1 Km. de tendido eléctrico, 63 viviendas gozan de la energía eléctrica que beneficiara a más de 330 protagonistas.

Este proyecto vendrá a mejorar las condiciones de vidas de los pobladores de este sector, porque ahora podrán realizar un emprendimiento, tendrán mejor seguridad por las noches con el alumbrado público.

"El día de hoy estamos inaugurando 1 Km. de alumbrado eléctrico donde las familias son protagonistas, una gran necesidad que tenían los habitantes en sus casas que son muy modestas y humildes prácticamente este barrio surgió por algunas emergencias, esto era un camino hacia una comunidad que se llama Las Laguna. Hoy primero de julio saludamos el 41 aniversario de nuestra Revolución y a los héroes y mártires, casualmente tiene el nombre de Arlen Siu quien cayo junto a una compañera boaqueña Rosa Cerda Amador y no es casualidad que la coordinadora de este barrio sea hermana de Rosita", expresó Emigdio Sequeira vicealcalde del municipio Boaco.

Mejorar las condicoines de vida

Por su parte la joven Frania Gonzáles habitante de este sector manifestó "me siento feliz en esta tarde dándole gracias a Dios, primeramente, a nuestro presidente Daniel Ortega, por tener energía eléctrica no es como antes que nos alumbrábamos con candiles y candelas y ahora no, es un sueño hecho realidad gracias a nuestro comandante ya vamos tener TV, cable y energía en las noches".

"Nos sentimos muy alegres y orgullosos de recibir este proyecto eléctrico, agradecemos a nuestro presidente y ahora nos sentimos seguros que nuestros aparatos como la TV ya no se van a dañar por que la energía llegaba muy corta, pero ahora vamos a estar tranquilos que no va a pasar eso", expresó la joven Nancy Aguilar protagonista.