Emprendedor esteliano impresiona con autos clásicos hechos de madera

Foto: Autos clásicos hechos de madera por el emprendedor esteliano / TN8

Entrar a la casa de Francisco Javier Blandón Galeano es regresar en el tiempo 70 años atrás, cuando la fiebre de los coches clásicos estaban en su pleno apogeo.

“Los autos clásicos siempre me han llamado la atención, por su delicadeza y gran arquitectura mecánica, siempre me ha gustado leer sobre ellos y coleccionar algunas fotos, eso me despertó la idea de trabajar en estos modelos que también son los más cotizados en el mercado y los extranjeros son quienes más lo demandan”, dijo Blandón Galeano.

Al ver tan solo una fotografía de los vehículos se nota la creatividad, para lo cual dedica horas y días en su pequeño taller, con ello logra que sus creaciones ya terminadas llamen la atención.

También Francisco expresó que sus herramientas son pocas; utiliza una sierra, martillo y cuchilla. Realizar los detalles en el auto es lo más tardado y por tanto necesita de paciencia.

"A mi taller llegan personas que me traen las imágenes de lo que necesitan que se les replique y es ahí donde dejo volar mi creatividad e imaginación", indicó Blandón.

Historia

Todo empezó cuando su hijo le pidió que le comprara un juguete con varios pedazos de madera y herramientas improvisadas. Cuando le dio ese regalo en ese momento, adescubrió el talento que se convirtió en su pasión.

“Empecé a hacerle juguetes de madera a mi hijo, con el tiempo me fui afinando y prestándole más atención a los detalles. Esta experiencia va por mi propia cuenta debido a que no conozco a alguien en mi familia que haga esto u otra actividad que vaya ligada a lo que hago”, manifestó.

Su trabajo es único en la ciudad de Estelí, pero las artesanías de madera que ha elaborado han llegado a empresarios de otros países, siendo los principales compradores.

"Por medio de ferias artesanales que promueven las instituciones me he dado a conocer tanto en la ciudad como para el extranjero. Granada y Managua han sido lugares en los que he estado promoviendo mi venta", explicó Don Francisco.

Como si fuera ayer, Francisco recuerda cuando fabricó su primer automóvil clásico, ya son 22 años y su entrega sigue siendo la misma.