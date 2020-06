Celebran a papás que participaron en dinámica virtual de Granada

Foto: Celebración a papás que ganaron dinámica virtual en Granada / TN8

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) en la ciudad de Granada desarrolló una dinámica virtual, donde participaron cientos de granadinos para regalarle un día especial a papá en este su mes, por lo que INTUR cerró junio disfrutando con los felices ganadores.

La dinámica consistía en darle Me Gusta a la página oficial del INTUR en Facebook, INTUR-Granada, buscar la publicación de la dinámica y subir una foto con el papá en un lugar turístico en Granada, ahí las fotos con más likes sería la ganadora.

“Sacamos tres lugares; cada papá premiado tenía la oportunidad de venir hasta con cinco integrantes de su familia. Para los ganadores desarrollamos un paquete turístico completo, ellos recorrieron las Isletas de Granada, recibieron premios y además les preparamos un almuerzo en los mejores locales de La Gran Sultana”, dijo María Victoria Martínez, delegada de INTUR en el departamento de Granada.

Lo interesante de la dinámica está en que la mayoría de padres ganadores no participaron directamente, sino que quienes lo hicieron fueron sus hijos o sus esposas.

Es así que los felices padres recibieron la invitación por parte de su familia.

Felices ganadores

“Yo vi la publicación y quise participar para regalárselo a mi papá, subí una foto de otro día que habíamos venido en familia a las isletas y le pedí a mis amigos que le dieran like y pues ganamos. Cuando le di la noticia que ganamos él no me creía”, dijo Carmen Solórzano, quien participó para que su papá disfrutara de la actividad.

“Participé y la verdad no creí ganar, pero cuando vi que las personas le daban me gusta a mi foto con mi esposo y mis hijos invité a mis amigos para que le dieran el like y ganamos. Y la verdad él ha sido buen esposo y buen padre, creo que sí se merece este tiempo con su familia”, dijo Sofía Robleto.

En la página de oficial Facebook INTUR-Granada cada mes se estarán realizando actividades con premios para toda la familia.