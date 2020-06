Promotoría Solidaria entrega silla de ruedas en Granada

Foto: Entrega de silla de ruedas en Granada / TN8

La mañana de este martes 30 de junio, la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, realizó la entrega de sillas de ruedas a protagonistas del programa “Todos con Voz” en el municipio Granada.

Cada mes la Promotoría Solidaria realiza diferentes actividades en pro de las familias nicaragüenses, en el caso del municipio Granada destaca la entrega de paquetes alimenticios y la entrega de medios auxiliares.

Lee también: Ejército de Nicaragua realiza jornada de desinfección en Managua

“Nos sentimos dichosos de saber que con nuestra labor podemos llevar alegría al hogar de los protagonistas, ver la felicidad de las personas beneficiadas nos llena de mucha alegría y lo hacemos con mucho cariño”, dijo Nicolás Urbina, de Juventud Sandinista.

Foto: Entrega de silla de ruedas en Granada / TN8

La silla de ruedas llegó a personas que sufren de alguna discapacidad o bien padecen de problemas de salud.

Con la silla de ruedas el protagonista gozará del beneficio de poder movilizarse libremente.

Alegría familiar

La alegría no solo acoge al protagonista sino que expande a todo el núcleo familiar, esto es debido a que una silla de ruedas mejora el estilo de vida de toda la familia.

“Cómo no estar feliz si nos trajeron una gran cosa, con esta silla se nos facilita la vida porque a veces cuesta estar cargando a nuestro familiar para ir a cualquier parte, ya con la silla la cosa cambia”, dijo Martha Espinoza, familiar de persona protagonista de esta entrega.

“Estoy muy contento de que me vino este regalo en mes del padre, con esta silla ahora podré ir a mi iglesia tranquilo, porque con las muletas que tenía se me complicaba, me rendía mucho y a veces me era imposible sostenerme”, dijo Don Marcos Carmona, quien recibió su silla de ruedas.

Foto: Entrega de silla de ruedas en Granada / TN8

“Esto es una gran bendición, contar con una silla de ruedas es de mucha importancia y más porque a veces los riales no alcanzar para comprar una, por eso agradecemos al Comandante Daniel (Ortega) y la compañera Rosario (Murillo) por este presente”, dijo Francisco Campos.

En esta ocasión se visitaron siete barrios y se entregaron 10 sillas de ruedas.