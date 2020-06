Intur desarrolla primer retablo virtual en honor a San Pedro en Diriá

Foto : Retablo virtual en honor a San Pedro Apóstol, patrono del municipio Diriá/TN8

La tarde de este lunes 29 de junio, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) junto a la alcaldía del municipio Diriá en el departamento de Granada desarrolló el primer retablo virtual en honor a San Pedro Apóstol, patrono del municipio.

Te puede interesar:Alcaldía de Boaco da a conocer las actividades en honor al apóstol Santiago

Cada 29 de junio, las familias del municipio Diriá celebran a su santo patrono San Pedro Apóstol, en esta ocasión tomando medidas preventivas ante el Covid-19 INTUR promovió la cultura y tradición de manera virtual.

Foto : Retablo virtual en honor a San Pedro Apóstol, patrono del municipio Diriá/TN8

"Debido a la pandemia y tomando diferentes medidas hemos organizado una tarde cultural, la cual es transmitida y llevada a la población de manera virtual a través de diferentes redes sociales", dijo María Victoria Martínez, delegada departamental del INTUR en Granada.



La actividad se desarrolló en la plaza cívica de Diría dando inicio con baile tradicional de la "Yeguita Chilota" seguido de rondallas de Marimba y presentaciones de baile a cargo de agrupaciones de las cuidad de las flores, Masaya.

"No lo celebramos como quisiéramos por obvia razones, la pandemia ha afectado no solo a nuestro país, sino al mundo entero, por eso pese a todo, celebramos a San Pedro y pedimos y suplicamos que se traiga sanidad y que se lleve esa peste", dijo Catalina Maltez alcaldesa del municipio de Diriá.

#AHORA #Nicaragua | La ciudad de Diriá en el departamento de Granada desarrolló un retablo cultural virtual en honor a San Pedro, patrono del municipio pic.twitter.com/YlLJ7nJU4g — TN8 Nicaragua (@canaltn8) June 30, 2020

Honor a San Pedro Apóstol

Con la confianza en su santo patrono San Pedro, pese a que la actividad era virtual se acercaron con el objetivo de darle honores al santo patrono.

"Yo no sabía que estaba esto aquí pero cuando supe que era en honor a San Pedro no lo pensé y me deje venir, cada año lo celebramos en mi casa con la gente de mi comunidad, esto año no se pudo pero lo celebramos a como se puede" dijo Carmen Zapata pobladora de Diriá.

La delegada departamental de INTUR en Granada, María Victoria Martínez señalo que "se estarán realizando diferentes actividades recreativas en el departamento de Granada, siempre tomando el protocolo de higiene ante el coronavirus".