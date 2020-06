De maestro voluntario a delegado departamental del MINED en Masaya

Foto: Osman Chávez destacado profesor originario de la comarca San José,Masatepe/TN8

Del que enseña alabemos el estro bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo donde oficia abnegado el maestro”, es parte del himno que cada nicaragüense dedica en las escuelas a esa persona que dedica horas para enseñar a leer y escribir. Para algunos los maestros son como un segundo padre y madre, entrega, paciencia es parte de sus virtudes ejemplo de esto es Osman Chávez.

Chávez es un destacado profesor originario de la comarca San José en Masatepe, desde muy joven sintió el deseo de enseñar apropiándose de las palabras del padre de la revolución Carlos Fonseca Amador “Y también enséñales a leer", es así que llego como maestro voluntario a la comunidad El Paraíso para impartir la semilla del saber en la modalidad de jóvenes y adultos, bajo lo que antes era una enramada, las condiciones dignas de aquel entonces 2003 eran un sueño para los estudiantes.

"En 1999 realice una visita a este sector y encontré mucha necesidad educativa, fue entonces que decidí entrar a estudiar el magisterio, eso fue lo que motivo a ser maestro, estando ahí logre mi graduación de Maestro de Educación Primaria y vine a prestar mis servicios voluntario a esta comunidad donde tuve mucha educación de los adultos", refiere Chávez.

Los tiempos ha cambiado y su esfuerzo lo ha llevado a la silla de la Delegación Departamental del Ministerio de Educación, pero en sus alumnos y padres de familia está la semilla de la buena enseñanza, ahora la comunidad cuenta con una escuela multigrado, donde destaca priorizar los programas de Gobierno para el bienestar del gremio estudiantil.

"Yo quería aprender a leer y escribir por eso yo entre cuando él venía a dar clases, ahí ingrese para aprender eran 14 adultos pero ingresando yo ya éramos 15, ahí aprendí a leer y a escribir, podemos defendernos mejor”, menciona Zoila Betanco ex alumna de Chávez en la comunidad El Paraíso.

Justin Gaitán fue alumno del primer grado del profesor Osman ahora está en secundaria.

Humildad y perseveracia son claves para el éxito

“En primer lugar quiero agradecer a Dios por poner en mi camino para formación de la vida al profesor Osman Chávez, yo tengo un profundo respeto y admiración sobre él, fue mi primer formador, el que me enseño las primeras letras”, expresó Gaitán.

Y es que para toda la comunidad de San José Osman Chávez, aquel joven delgado de tez morena y sonrisa amplia, es un orgullo pues ha demostrado que la humildad y perseverancia son claves para el éxito.

"Yo me siento feliz, cuando dentro de todos los alumnos que he tenido hoy me dicen yo soy médico, yo soy ingeniero, he escalado en mi negocio, me parece muy bien y me llenan de regocijo, me siento orgullosos de todos, tengo un lema trato de formar hombres y mujeres que sirvan a la patria y no para que se avergüencen en ella", rememora el profesor Ángel Ruiz maestro de Primaria de Chávez.

Como Delegado departamental Osman mantiene firme su compromiso con la comunidad estudiantil.

"Me apasiona la Educación en todos los ámbitos donde me he desarrollado, desde este servicio comunitario y voluntario, desde el servicio de Maestro de Educación Primaria, Asesor departamental, municipal, lo he vivido en experiencias como delegado municipal del Ministerio de Educación y departamental, el compromiso es llegar más allá, llevar la educación a todos los rincones de Nicaragua", agrego Chávez.

Y es que para Osman la Educación ha sido el camino que le ha llevado de satisfacción, pues cuenta con una ingeniera en sistemas, pero enseñar a leer y escribir con compromiso de crear en las escuelas hombres y mujeres de bien es lo que le inspira cada mañana.