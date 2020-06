Inauguran caja puente en Chacaraseca, León que renueva la red vial

Foto: Inauguración de la caja puente en Chacaraseca,León/TN8

Otra obra más que se construye y queda en la historia de Nicaragua, con la inauguración de la caja puente en Chacaraseca que hizo el Ministerio de Transporte e Infraestructura junto a autoridades de León.

Este proyecto de drenaje mayor fortalece el tránsito, la circulación segura de 6,800 pobladores y sobre todo contribuye al desarrollo de la actividad agropecuaria y la fluidez del comercio.

"Es un proyecto buenísimo porque aquí en muchas comunidades, las corrientes de la lluvia no daban pase a los vehículos y a la población. Sin embargo, hoy además de que podemos pasar, hay un buen acceso a la ciudad", precisó Ignacio Pérez, Productor.

"Aquí teníamos problemas en tiempo de invierno no pasábamos, y ahora nos sentimos alegres porque vamos a dar un mejor servicio, no nos vamos atrasar, a veces hasta los trabajadores que iban a la zona franca no podían trabajar por la corriente, ahora hay un mejor tránsito", señaló Danilo Olivas, Transportista.

La obra tiene 20 metros de longitud, se adoquinaron 23 metros lineales en la entrada y 105 metros lineales en la salida. Además, cuenta con andenes peatonales más la señalización vial.

Condiciones dignas para la familias

Otras comunidades beneficiadas son: La Concepción, Raúl Cabezas, Las Mulas, San Ramón, El Paraíso y Miramar.

"Este Gobierno ha venido haciendo obras para sacar la producción, para fomentar la vía de comunicación para que las familias, las comunidades tengan el acceso a los servicios tanto de Salud, Educación, los servicios comerciales, de intercambio, es decir para que todas las familias se incorporen a la vida moderna", informó Roger Gurdián, alcalde de León.

" El Gobierno ha venido trabajando todos estos años en crear condiciones a las familias, en hacer prevalecer el derecho restituido a las familias nicaragüenses, que le había sido negado a través de la historia, y precisamente tener una red vial que posibilite la mayor rapidez para comunicarse a la ciudad y comunidades, el traslado de personas que puedan tener alguna enfermedad da seguridad, ya no hay riesgo con el invierno", puntualizó Everth Delgadillo, Secretario Político Departamental.

17 millones de córdobas es la inversión en este proyecto de transformación social y económica