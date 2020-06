Paquetes alimenticios son distribuidos a familias de Bilwi

Foto: Distribución de paquetes alimenticios en Bilwi / TN8

Mensualmente el Gobierno de Nicaragua entrega paquetes alimenticios a madres de caídos y a personas en situaciones críticas, esta vez se entregaron 72 paquetes en Bilwi.

El Gobierno de Nicaragua continúa así atendiendo a las familias que lo necesitan en Puerto Cabezas, con la repartición de los paquetes en los barrios de la ciudad de Bilwi.

Miguel Abella, Secretario Politico Municipal del Frente Sandinista, dijo que “las personas en situaciones críticas que son seleccionadas por los Consejos de Liderazgo en los barrios, son personas como mujeres embarazadas, madres solteras y sin ningun ingreso económico actualmente, o sea que son personas que son atendidas con estos paquetes alimenticios de manera mensual por parte del Gobierno”.

Compromiso con las familias que lo necesitan

De igual manera se cumplió con la entrega mensual de los paquetes a las madres de héroes y mártires, quienes suman 48 en las circunscripciones urbanas.

La señora Silbaina Anigol es una madre de un héroe caído en la lucha por libertad de Nicaragua, quien expresa su sentir: "Todos los días oro por el presidente, pongo la mano del Señor en nuestro presidente”.

Por su parte Rosa Taylor, otra madre de héroe y mártir, comentó que “muchas gracias a nuestro Gobierno, he recibido mucho apoyo de parte del Gobierno, perdí a mi hijo en la lucha de los 80, pero el Gobierno no me abandona. Muchos saludos para el Comandante, hay muchas personas enfermas que no pueden trabajar y el Gobierno nos ayuda con la comida”.

Para garantizar la entrega efectiva de los paquetes, los jóvenes de la Promotoría Solidaria acompañan el proceso, apoyados por instituciones del Estado que ponen a disposición medios para la movilización.

Estos paquetes vienen a completar la dieta alimenticia de los protagonistas que en algunos casos no cuentan con un empleo formal.