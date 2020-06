GRUN inicia segunda entrega de 100 sillas de rueda en Jinotega

Promotoría Solidaria de Jinotega entregó sillas de ruedas a personas con problemas de movilidad. Foto: TN8

Desde horas tempranas de este domingo, con mucho entusiasmo, amor y solidaridad, jóvenes de Promotoría Solidaria, se movilizaron casa a casa en barrios y comunidades para dar inicio con la entrega de 100 sillas de ruedas a personas con problemas de movilidad.

Cabe destacar que esta es la segunda entrega que se realiza en lo que va del año en el departamento de Jinotega.

Promotoría Solidaria de Jinotega entregó sillas de ruedas a personas con problemas de movilidad.

Bielka González, coordinadora de Promotoría Solidaria, expresó: "Hoy andamos llevándoles un regalo más de parte de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, una ayuda para cada uno de los protagonistas que hoy son beneficiados con la entrega de estas sillas de ruedas".

Juan Gadea, protagonista, indicó que se siente muy contento con este regalo que recibió.

"Yo me siento muy alegre con Dios y nuestro comandante Daniel por esta ayuda, esto me da más ánimos para continuar luchando y seguir viviendo con más fe y esperanza gracias a esta silla de rueda", dijo.

Por su parte Lucía Herrera, hija de Juan Gadea protagonista beneficiado, relató que este es un gran apoyo que recibe su papá.

"Gracias a Dios primeramente y luego a nuestro Gobierno del comandante y la compañera, porque este es un gran apoyo la silla de la rueda, antes no la tenía ahora sí, ya ahora lo podremos movilizar a varios lados de la casa; para mí era muy difícil poder levantarlo de la cama y llevarlo chineado por su peso, bañarlo y hacer demás necesidades era muy difícil pero ya con la silla de rueda me siento alegre y contenta por él, ya que nosotros no podíamos costear este instrumento", aseguró Herrera.

Agradecimiento al Gobierno

"Muy alegre porque el gobierno tiene esa consideración con todas las madres, los pobres, el presidente Daniel Ortega a sido muy bueno, ninguno a sido como él, y ahora muy agradecida con él por este bonito, valioso e importante regalo para mí, yo también soy protagonista de la entrega de paquetes alimenticios y por eso siempre le digo a mis hijos que hay que votar por este buen gobierno del comandante", expresó Ofelia Castro, protagonista beneficiada.

El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN), refleja una vez más que sigue siempre comprometido en llevarles un cariño y una mano amiga a las personas que más lo necesitan en cualquier rincón del país.