Masaya: Patio saludable garantizando seguridad alimentaria

María Luisa Fletes junto a su esposo tienen más de una manzana de frijoles de vara en sus tierras que se ubican en la comunidad Santa Clara, sin embargo antes de la llegada del programa Patio Saludable que impulsa El Gobierno Central a través del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) a su comunidad, la producción era mínima aseguran ahora dinamizan su economía vendiendo la producción en los mercados.

"Gracias a Dios que a partir de este año pues la economía familiar del MEFCCA y sus promotores nos han enseñado a trabajar técnicamente diferente a como nosotros trabajábamos, nos han financiado con un refuerzo para la producción y nosotros lo hemos sabido invertir, al inicio no teníamos plantas medicinales, pero con esos consejos que nos han dado, nos dieron Papaya, Tomate, Chiltoma, Pitahaya. Nosotros vimos el ejemplo que en otros lados se mira bonitos los Patios saludables y quisimos seguir el ejemplo para aprender y que lo sigan haciendo así como nosotros", mencionó Emilio Centeno, protagonista del Patio Saludable.

Plantas medicinales parte importante del patio saludable.

"He logrado sembrar Pitahaya, Repollo, insulina que es para el azúcar, tengo Apio, tenemos Orégano, hay Albahaca que es para hacer té, usamos El Boldo para dolor en el estómago, ha sido muy bonito las enseñanzas que nos ha traído el taller. Antes yo las miraba en otros patios pero no sabía para qué era, ahora nos han dicho que cada planta tiene un valor para diferentes enfermedades, la insulina yo la mire en otro patio pero no puse mente, pero ahora que ya se la tengo en mi patio, pero tal vez no uno pero alguien que la pude necesitar aquí están las plantas" expresó María Luisa Fletes.

Estos protagonistas aconsejan que es importante mantener árboles y plantas medicinales pues sus patios les permiten desarrollar la economía familiar y brindar el sustento con sus frutos, de esta manera garantizando la seguridad alimentaria.