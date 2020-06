Ometepe: INATEC promueve emprendimientos a través de curso de manualidades

Foto: La actividad de realizó en las instalaciones de la escuela de oficio/TN8.

El Instituto Tecnológico Nacional (INATEC), a través de la escuela de oficio del municipio Moyogalpa en la Isla de Ometepe, realizó la graduación del curso de manualidades en material foamy. En este curso participaron 20 protagonistas quienes egresaron con todas las habilidades y capacidades teóricas y prácticas, para realizar cualquier tipo de manualidad.

Te puede interesar: MEFCCA realiza rueda de negocio con emprendedores "innovación y creatividad"

Este curso estuvo enfocado en la elaboración de figuras que se pueden utilizar en cualquier tipo de actividad, ya sea bodas, cumpleaños, reuniones y hasta para adornar el hogar. Esto permite que los protagonistas tengan la opción de emprender su propio negocio, y de esta manera salir adelante.

Foto: La actividad de realizó en las instalaciones de la escuela de oficio/TN8.

De esta manera el Gobierno nicaragüense restituye una vez más los derechos de estos 20 protagonistas, que ahora ya gozan del beneficio otorgado por el INATEC. Son muchos los logros que se obtienen al estudiar cualquier tipo de curso técnico que ofrecen las escuelas de oficio en el Oasis de Paz.

Protagonista aprovecha curso de manualidades

Kiupza Lovo, es una de las protagonistas que se graduó de este curso, ella es maestra de profesión y nos comentó como este curso le ayudó a implementar una nueva metodología de enseñanza, haciendo uso de los conocimientos adquiridos en dicho curso técnico.

“Es una excelente oportunidad que nos brindó el Gobierno en este primer curso de manualidades en foamy, aprendí a hacer flores, canastas, figuras como dálmatas, centros de mesa para quince años, para bodas. En particular me ha servido mucho porque soy maestra y me ayuda en mis manualidades para así tener una clase más creativa con mis alumnos”, dijo Kiupza, quien recibió con mucha alegría su certificado.

Foto: La actividad de realizó en las instalaciones de la escuela de oficio/TN8.

Una oportunidad para todos

Yeser “La Jessica” Hernández, es un joven miembro de la diversidad sexual, muy contento agradeció al Gobierno por impulsar este proyecto de escuelas de oficio, sueña con crear su propio negocio y así aportar a la dinamización de la economía.

“Le doy primeramente gracias a Dios y después a nuestro Buen Gobierno porque ha sido el único Gobierno que nos ha tomado en cuenta como chica de la diversidad sexual. Con este curso que nos han regalado, sueño con poner mi propio negocio, avanzar y seguir adelante. Estamos en una momento de pandemia y tomando en cuenta todas las medidas podemos salir adelante todos los nicaragüenses”, dijo Yeser.

La actividad de realizó en las instalaciones de la escuela de oficio, estuvo presidida por autoridades municipales y políticas. Los alumnos más destacados recibieron reconocimientos por parte del tecnológico nacional.