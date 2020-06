Siembra de pipianes con mucho optimismo para productores de Masaya

Foto: Cultivo de pipián y otros están a flote en Masaya

Las primeras lluvias indican que es momento de aprovechar para la siembra y preparación de los suelos. En Masaya, para Francisco Garcia, el tiempo del corte de la primera cosecha de pipián es óptimo.

García inicia las labores del corte de pipián desde tempranas horas, luego es comercializado en los mercados pero también para el autoconsumo, garantizando de esta manera la seguridad alimentaria.

"Aquí lo tenemos dividido en varias parcelas pero son dos hectáreas; hay ayote, yuca, quequisque, todas esas cosas le vamos metiendo de todo un poquito para el consumo del hogar", refirió García.

De zapatero a agricultor

Foto: Cultivo de pipián y otros están a flote en Masaya

"Primeramente me dediqué a la zapatería, después a la artesanía de bambú pero miré que me era más rentable la agricultura, entonces me puse a trabajar más de lleno en la agricultura, de ahí he preparado a mis hijos. El pipián no depende que nosotros vamos a cortar una larga temporada, yo a veces hago hasta dos siembras en la temporada, porque a él no le gusta que lo siembren ahí mismo", agrega el agricultor con más de 30 años dedicándose a la tierra.

La tierra también genera empleos

García en sus dos hectáreas se dedica a sembrar variado; hay arroz, maíz, también tubérculos pero termina un ciclo e inicia el otro, es así que arranca la siembra de flores para tener su cosecha en los meses venideros, pero en especial noviembre ya ha dado inicio, generando empleo a otras tres personas.

Foto: Cultivo de pipián y otros están a flote en Masaya

"Tengo como 55 años de dedicarme a la tierra. Empezamos a zanjear ahí para preparar la siembra de las flores que son para el Día de los Difuntos. Estamos sembrando crisantemo, botón, disciplina, albahaca todo para buscar para la comida. Este es el tiempo de la siembra de ellas", dijo Arsenio Cruz.

La producción de pipianes es llevada en su mayoría a los mercados de Masaya también para el autoconsumo, pero las flores son comercializadas desde los campos a vendedores de Masaya, León, Managua y Carazo.