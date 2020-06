Gobierno entrega herramientas agrícolas a productores en León

Hobres y mujeres son beneficiadas con entrega de herramientas para la agricultura Foto: Tn8

Más de 50 familias campesinas del municipio de Santa Rosa del Peñón fueron beneficiadas a través de la entrega de bonos tecnológicos, estas herramientas de trabajo serán bien utilizadas para la producción de maíz, frijol y hortalizas.

"Recibí una motobomba, le doy gracias a Dios, buena bendición nos mandó nuestro comandante Daniel Ortega. Qué alegría, gracias a Dios y que lo bendiga a él (Daniel), que le dé vida, fuerza y salud", dijo David Martínez, originario del municipio de Santa Rosa del Peñón.

El Gobierno de Nicaragua continúa implementando la Estrategia Nacional de la Promoción de la Agricultura Familiar para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Ministerio de Economía Familiar hizo efectiva la entrega en el municipio de Santa Rosa del Peñón en el departamento de León.

"Gracias a Dios porque me dieron el tanque, tenemos la luz eléctrica, también otro beneficio bueno. Me siento bien porque no vamos a perecer de agua. Somos productores campesinos, producimos frijoles, maíz, trigo y ya tenemos sembrado", indicó Rosibel Pichardo Valdivia, beneficiada del proyecto.

"Vamos a usar esto de una forma adecuada, de manera que nos pueda servir para ampliar más nuestros trabajos y de esta forma tener más desarrollo. Es una bendición de parte de Dios y de nuestras autoridades superiores. Es un estímulo más para nuestra comunidad, gracias por este beneficio de nuestro presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo", destacó Ciforiano Zeas Martínez, habitante de Santa Rosa del Peñón.

Con estas diferentes herramientas de trabajo a los protagonistas se les viene a mejorar la producción agrícola familiar y la seguridad alimentaria y nutricional en este año 2020.

Nicaragua es un país cuya economía gira entorno a la agricultura y la ganadería, la tecnología y la disposición de productores sumado al acompañamiento técnico del buen Gobierno Sandinista a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio.

También garantiza resultados idóneos en todo el sistema productivo de alimentación y abre puertas a los mercados, incluso más allá de las fronteras de Nicaragua.