40 sillas de ruedas fueron entregadas en el departamento de Boaco

El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a través de la Promotoría Solidaria realizó la entrega de 40 sillas de ruedas al mismo número de protagonistas de los 6 municipios del departamento de Boaco.

La entrega fue realizada por los miembros de Promotoría Solidaria de cada municipio, los cuales llevaron el mensaje de parte del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo a los protagonistas que fueron beneficiados con estas sillas. Con esta entrega los protagonistas que padecen de alguna discapacidad podrán movilizarse fácilmente a cualquier lugar.

Esta entrega es parte de la restitución de derechos a personas con discapacidad que ha venido impulsando el presidente Daniel desde el 2007 cuando inició su Gobierno, que ha venido ayudando a todas esas personas que necesitan un medio auxiliar para transportarse fácilmente.

"Me siento alegre, contenta ya que Dios me trajo esta silla de ruedas y ahora mi niño tiene su silla para estar descansando, antes nos sentábamos en una sillita de madera, pero gracias al Gobierno porque nos ha beneficiado y se preocupa por los niños, así como el mío y a mí como madre de familia", manifestó Petrona Gaitán, madre protagonista de sillas de ruedas.

"Me agarró de sorpresa que trajeron este regalo a mi niño que tanto lo necesita para poderlo bañar, llevarlo a la letrina y sacarlo a la calle y llevarlo a misa a Santa Inés los domingo y agradezco al Presidente y a su esposa que tienen ese amor y ese cariño para darle sillas a los niños discapacitados", finalizó Petrona Gaitán.

Por su parte Irma Obregón con lágrimas en sus ojos, expresó que "está muy bueno lo que hace el Gobierno y me siento alegre porque el Presidente se acuerda de mi niña que no puede caminar y no hablar".

"Para que pudiera salir la niña yo la chineaba, la acostaba en una silla y en una cama y ahora me siento más alegre porque mi niña descansa y quiero agradecer al Gobierno que se acuerda de mi niña por es el único que mira por los niños pobres y que son enfermos y agradezco mucho", finalizó doña Irma, madre de niña protagonista de silla de rueda.