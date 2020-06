Emprendimientos sustentan economía de las familias de Catarina

Foto: Pequeño negocio ofrece productos a basa de Maíz/TN8

En horas de la tarde en la entrada de Las Marimbas se encuentran elaborando los productos a base del Maíz madre e hija, el atol dulce es uno de los favoritos de todo el que visita el municipio de Catarina, también ofertan las riquísimas güirilas y rellenitas calientes muy buscadas en estas épocas lluviosas.

"Tengo 62 años me dedico a la venta de atol, guirila, rellenitas, quesillo, indio viejo, en el 2001 empecé a vender, la idea mía fue vender atol primero pero después con los préstamos que me hacían fui buscando mis trates, mis cosas, de aquí nos sostenemos cuatro personas, nos ha ido muy bien no hay que quejarse pero ahorita como estamos con la pandemia se ha bajado pero no se deja de vender porque los turistas siempre entran" menciona la Matriarca Ramona Nicaragua.

Los pequeños emprendedores han tenido que adaptarse a la situación se trata de no dejar de vender siempre tomando las medidas de prevención ante el nuevo coronavirus una de las estrategias que han incluido es el servicio delivery que llega donde sea.

Todo lo que hacemos es bien higiénico, tomamos las medidas, seguro de lo que va a comer porque va bien hecho, los turistas pueden venir sin miedo y sin nada yo sé que vamos a salir de esto, cuando me hacen pedido yo los entrego y les hago el descuento en catarina y fuera agrega Nicaragua.

Gilda Pérez Nicaragua hace cuatro años vende las güirilas a la par de su madre. "Empecé con rellenitas y güirilas nada más, no podemos dejar de vender porque nosotros que vivimos del día a día, hay vamos luchando, no podemos quedarnos en casita si estamos protegiéndonos y tomando las medidas de higiene",expresó

Emprendimientos no dejan de vender

Otro ejemplo de mujer emprendedorá es Amparo Medina. Nació queriendo surgir, saliendo adelante recibí ayuda del Gobierno municipal brindándome el local, inicio con café y sopas instantáneas ahora vendemos comidas a la carta, comida rápida, tenemos pollo, res, cerdo dice Medina.

Estamos tratado de acomodar a los clientes ofrecemos platos cómodos, disponibles todos los días, tenemos nuestro recipiente con agua y cloro para que puedan lavarse las manos, los utensilios los desinfectamos agrego.

Los pobladores de Catarina invitan a la población a visitar este pueblo que tiene una oferta variedad de productos además de gastronomía a precios accesibles.