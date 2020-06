Población alarmada tras aparición de cuajipal en un barrio de Siuna

Ambientalista piden a las autoridades correspondientes hacer actividades para la protección y cuido del reptil /Foto: TN8

Alarmados se encuentran pobladores del barrio Pedro Joaquín Chamorro, en la ciudad de Siuna en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, con la aparición repentina de un cuajipal, que se pasea de lo más tranquilo en las aguas del Caño Siuna.

Al respecto, ambientalista piden a las autoridades correspondientes hacer actividades para la protección y cuido del reptil, como trasladarlo a un río con más densidad, para que pueda desarrollarse en su hábitat natural.

Herrera Siles destacó que hasta el momento el cuajipal tiene un tamaño bastante grande para estar en ese caño tan pequeño

De acuerdo con el Ingeniero Luis Herrera Siles, el reptil se encuentra en un lugar inadecuado, "posiblemente alguien lo llevó ahí, a esa zona y el se encuentra en un lugar desconocido, no es su hábitat natural y eso puede generar que los niños, o personas que no tengan precaución y lo quieran hincar con un palo o lo quieran tocar, es un animal que genera peligro para la gente que está alrededor sino se toman todas las medidas necesarias" recalcó.

Asimismo, Herrera Siles destacó que hasta el momento el cuajipal tiene un tamaño bastante grande para estar en ese caño tan pequeño, además al no encontrar la alimentación normal puede comenzar a comerse otro tipo de animales como, gallinas o cerdos, "al no encontrar los alimentos que le provee un río grande, como Prinzapolka o Tadazna normalmente buscará de otras cosas para comer", explicó el ambientalista.

Finalmente, recomendó a las autoridades que velan por los recursos naturales a buscar las formas de trasladarlo a un río más caudaloso, también que la población que habita cerca del caño no se acerquen, que los niños no jueguen cerca del animal, "que no lo vayan a matar y que las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales puedan ir a inspeccionarlo de manera directa y trasladarlo a un hábitat con características para que esté una especie como esta", dijo Luis Herrera Siles.