Ocotal: Sobreviviente de coronavirus agradece a Dios y personal de salud

El Señor Oswaldo Martínez, sobreviviente al COVID-19, gracias a su fe y la atención médica recibida después de 7 días en el hospital Alfonso Moncada Guillén en la ciudad Ocotal-Nueva Segovia, la mañana de este martes 2 de junio nuevamente está con su familia.

Fueron momentos emotivos desde su salida del centro asistencial donde fue despedido entre aplausos del personal médico y de enfermería, hasta llegar a su casa de habitación donde los abrazos y llanto fueron inevitables de parte de su madre, hermana y esposa que daban gracias a Dios por su regreso.

“Gracias Dios estoy bien, recuperado y gracias a la atención que me dio el personal de salud que se portó a la altura con los medicamentos, el trato durante 7 días difíciles con esta enfermedad, hoy voy a mi casa a continuar mi recuperación total. Estoy muy agradecido”, dijo el sobreviviente.

“Gracias a mi Señor que me le ha devuelto la vida a mi hijo”, dijo entre lágrimas la Señora Rosario Martínez Aguilar, madre del sobreviviente que además agradeció a médicos y enfermeras. “Gracias porque me lo han atendido bien, oro por ellos y por todos los enfermos en Nicaragua y el mundo para salir de esta enfermedad tan terrible”, enfatizó.

Agradecimiento de la familia

Por su parte María Elena Martínez, hermana del sobreviviente dijo: “mi hermano es un sobreviviente de COVID-19, gracias a Dios se ha recuperado, gracias al compromiso, el empeño, la calidad y calidez que han demostrado el Ministerio de Salud y su personal. Estamos agradecidas y seguimos orando por los enfermos y los trabajadores de la salud, sobre todo en Nueva Segovia que han dado la cara por este pueblo”.

Lerna García Castillo, esposa del sobreviviente hizo un llamado a los ciudadanos a ser sensibles ante esta situación mostrando su apoyo a quien más lo necesita: “orar, enviar mensajes a las familias que enfrentamos está dificultad siendo solidarios porque todos estamos expuestos. Hoy mi esposo regresa a casa, aquí estamos su familia para seguirlo apoyando hasta su recuperación total”, concluyó.