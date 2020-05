León: Transporte público continúan tomando medidas preventivas ante el coronavirus

Transporte público de León implementa medidas de prevención contra el COVID-19 /Foto: TN8

Personal del área de transporte de la municipalidad de León, continúan con la desinfección de los medios de transporte público en el departamento.

De igual forma, los dueños de las unidades han tomado medidas preventivas de higiene al momento que los usuarios abordan los buses, tal es el caso de la ruta que va de hacia Chacraseca, instalaron un lavamanos en la puerta del autobús para el aseo de las personas.

Jornadas de desinfección en los vehículos de transporte público en León

“Es beneficio de todos, de los usuarios y de la ciudadanía, hasta de uno mismos son 35 litros que agarra, y son 19 kilómetros de aquí (mercado la estación) hasta Chacraseca. Es una medida de prevención, caminamos alcohol, cloro, eso es iniciativa propia de la dueña de la unidad”, dijo Néstor Torrez, conductor del bus.

“Que concienticemos todos, en el lavado de mano, el uso de mascarilla, para que evitemos, de que me sirve que yo use mascarilla y el otro no, todos tiene que ser, para minimizar el contagio, cualquier persona que pase a la orilla del bus puede lavarse las manos, para eso lo puse”, agregó.

Además de esta iniciativa, a diario limpian el bus para que las personas que viajan en el tengan confianza al subir al medio de transporte colectivo.

“Esta perfecto, es una manera de protegernos, de esta manera viene ayudar a muchas personas que de alguna manera no tiene para andar alcohol en el bolso, entonces viene ayudar”, usuaria.

“Es importante, porque uno va subiendo, va bajando, y hay que tener mucho cuidado. Este es un ejemplo que todos pueden hacer algo de esto, proponiéndoselo”, usuario.

Estas jornadas de desinfección en los vehículos de transporte público como: taxis, buses, y camionetas ruteras, se desarrolla todos los días, con el objetivo de que las personas puedan prevenir el contagio del COVID-19.