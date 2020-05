Educación gratuita técnica en Masaya, oportunidad para emprender

Foto: Estudiante del Centro Tecnológico de Masaya / TN8

Originaria de la comarca Las Flores es Sonia López, una joven esbelta de tez morena, cabello lacio con 19 años de vida, quien sueña con llegar a trabajar en una empresa como electricista. Para lograrlo busca una certificación estudiando en el Centro Tecnológico de Masaya; es la única mujer entre sus más de 10 compañeros de curso.

"Estoy estudiante electricidad residencial, quería tener algo nuevo en mi vida, aquí es fácil para los demás porque hoy en día, una carrera cuesta bastante, aquí esto es gratis con todos los recursos (...) Primeramente buscar un trabajo, por eso mismo busqué electricidad para trabajar en una empresa", menciona López.

Al igual que Sonia pero en el curso técnico de corte y soldadura, se encuentra la joven de 18 años Sayda Ruiz Hurtado, la que aspira a tener su propio negocio.

"Esto es algo que a mí inspira, tengo ciertos instintos que me impulsan a esto, a mí me gusta esta carrera, me gusta la metalurgia, quiero invitar a otras jóvenes que dicen eso es más para hombres que mujeres pero quiere decirles que no, no es así, también nosotras las mujeres podemos impulsarnos a hacer esto. Tengo pensado poner mi negocio en mi casa de metalurgia. INATEC es gratuito, es de calidad, con una educación muy buena, excelente, este es ya el tercer curso que agarro", dijo emocionada.

Preparación técnica de calidad

El Centro Tecnológico de Masaya de manera anual certifica alrededor de cuatro mil protagonistas.

"Hemos venido trabajando en el aseguramiento de la educación técnica gratuita de calidad, gracias a la buena gestión orientada desde el buen Gobierno del comandante Daniel, dirigido a todos los jóvenes con deseos de superación personal, con deseos de seguir adelante", señaló Lisandro Meza, coordinador técnico del centro tecnológico de Masaya.

Especificó además que han "capacitado a más de cuatro mil jóvenes anualmente, dentro de ello también estamos trabajando en esa articulación mediante ese modelo de alianza y complementariedad desde los gobiernos locales, desde las escuelas de oficios capacitamos a jóvenes, docentes desde el Ministerio de Educación, certificamos competencia laboral, esa competencia que han adquirido empíricamente, el INATEC ha estado certificando".

Aprendizaje del inglés

"Creo que el inglés es una lengua esencial en el ámbito laboral, porque nos tenemos que completar con lo que son las tecnologías, la mayoría de cosas que vemos es en inglés, tanto lo mío que es belleza general hay muchos productos que vienen en inglés, tengo que traducirlo para mí, para mis clientas. También creo que si llego al ámbito laboral porque estudio ingeniería en computación creo que sirve bastante", dijo Marcia Ruiz, estudiante del curso de inglés.

Este centro tecnológico oferta de manera gratuita inglés comunicativo, gestión de recursos humanos, operación de caja y banco; mientras que en el ámbito industrial corte y soldadura y electricidad residencial.

Destacan que toman las medidas necesarias para la prevención del virus COVID-19, como el lavado constante de manos, uso de mascarillas y la constante desinfección.