Familia aprovecha sus tierras para la siembra de hortalizas en León

Foto: Protagonista de Patio Saludable dando mantenimiento a su huerto en Telica, León / TN8

Doña Gertrudis Mayorga prepara la bomba con fertilizante orgánico para posteriormente aplicarlo a las hortalizas que cultiva junto a su esposo, en su vivienda ubicada en León, gracias al programa Patio Saludable que promueve Ministerio de Economía Familiar.

El programa ha permitido que esta familia pueda sembrar variedad de alimentos que necesitan para el consumo en el hogar y la comercialización a bajo costo a los lugareños del sector.

Este emprendimiento de campo está ubicado exactamente en la comunidad San Ignacio, carretera a Mina El Limón, jurisdicción del municipio Telica, en León.

“Hemos tenido bastantes logros, hemos tenido desarrollo, hemos tenido bastante aprendizaje a través de este proyecto gracias a Dios y al Gobierno, hemos trabajado esta pequeña parcela con la ayuda de los insumos que hemos aprendido a hacerlos, el abono orgánico y la ayuda ha sido bastante para nosotros los campesinos”, destacó Gertrudis de la Concepción Mayorga Rayo, emprendedora del campo.

Tierras bien aprovechadas

El apoyo brindado por instituciones de Gobierno ha permitido que las tierras sean bien aprovechadas por esta familia, ahí se siembran diferentes productos alimenticios como: pepino, pipián, tomate, cebolla, chiltoma, frijoles de vara, entre otros.

“Mi esposo fue beneficiado con una bomba y con tubos (...) ahora gozamos de tener nuestros propios cultivos. Queremos experimentar más, por ejemplo, tengo culantro, yerbabuena, otros productos que necesitamos aquí, producir más para nuestra comunidad”, agregó Doña Gertrudis.

“El Gobierno se anda metiendo en todos los rincones, porque lo que quiere es eliminar la pobreza, porque ya esto, (pepino y pipián) ya no lo compro en el mercado, aquí tengo como mínimo 20 a 30 córdobas, hoy lo tengo aquí y me lo como yo, se lo come mi familia, se vende a bajo costo a la comunidad; es decir, esta es una gran bendición de Dios, y que el beneficio siga y que otros sean beneficiados a través de nosotros”, indicó Julio Cesar González Dávila, emprendedor del campo.

De esta manera el Gobierno de Nicaragua da asistencia mediante capacitaciones a los protagonistas para que tengan una mejor producción en los huertos, y que estas zonas agrícolas desarrollen la seguridad alimentaria de las familias y comunidad.