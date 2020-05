Ejemplo de superación: Madre e hija emprenden negocio en Boaco

Madre e hija emprendedoras Foto: TN8

Brindar un buen servicio de muy buena calidad y gratos momentos, es lo que a la joven Katherine Ochoa y su mamá Martha Adilia López, empezaron a emprender un pequeño negocio con mucho entusiasmo y deseos de superación, desde su propia casa, ubicada en el barrio Santa Isabel en la ciudad de Boaco.

La propuesta es para todas las ocasiones. Entre la oferta encuentras arreglos de uñas de manos y pies, elaboración de tatuajes temporales personalizados, y para saborear pueden disfrutar de un delicioso raspado preparados con recetas propias y con distintos sabores colores y frutas con un toque especial.

Realización de los tatuajes /Foto:TN8

Doña Martha López, se siente orgullosa de participar en esta nueva etapa de su vida con este emprendimiento que han comenzado junto a su hija Katherine de 21 años de edad.

Raspado de café, uno de los más vendidos, realizado por este par de mujeres emprendedoras /Foto:TN8

"Todo empezó cuando mi mamá se fue a la capital a trabajar y yo no quería que estuviera fuera y comencé a mentalizar y a idear que podíamos hacer y generar dinero desde casa y entonces empecé realizando maquillaje en el mes de diciembre para las promociones y subí mi anuncio en facebook y las personas conocidas empezaron a buscarme y con el dinero de la ganancia pensé en hacer tatuajes temporales y compré los materiales, las tintas y las herramientas. Mi mamá me dio su apoyo y así comenzó el segundo emprendimiento", relató la joven emprendedora.

Realización de tatuajes temporales /Foto:TN8

"Empezamos con el raspado le nombramos el raspado chapín, no es como el tradicional raspado el hielo y la miel. Este tiene diferentes colores, contiene frutas en trocitos, leche condensada, su galleta chispas, entre otros ingredientes, tenemos el de chocolate en su tonalidad y el de café que es el más solicitado y me siento orgullosa de poder trabajar con mi madre", agregó.

Destacó que nunca imaginó emprender varios negocios, "todo se lo debo a mi madre que es mi principal apoyo", expresó Katherine Ochoa, joven emprendedora.

"Me siento muy orgullosa ver a mi hija triunfar estos son momentos grandes, porque hemos sido mujeres solas y sabemos luchar, me siento muy madre porque he sacado adelante a mi hija y es por eso que miro como ejemplo a mi niña, porque he creado en ella momentos positivos y uno como madre tiene que crear esos momentos en sus hijos", indicó Martha López, mama de la joven emprendedora.

Realización de los raspados /Foto:TN8

"En este mes de las madres yo les digo a todas las madres que creemos momentos positivos en nuestros hijos para que sean útiles a la sociedad", manifestó entre lágrimas doña Martha López, madre ejemplar.