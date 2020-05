Cultivo de hortalizas en Estelí, importante rubro que dinamiza la economía

Foto: Productor de hortalizas en Estelí, quien aporta al dinamismo de la economía nacional / TN8

Es una de las zonas más productivas por sus tierras fértiles y un clima perfecto, ahí hombres que trabajan en el campo de sol a sol se convierten en los principales productores de hortalizas, nos referimos a la reserva protegida Miraflor Moropotente de Estelí.

"Esta es una de las tierras más fértiles y si el productor invierte en una buena semilla significa que obtendrá buenas ganancias. Este también es un lugar que sobresale por el turismo y el buen invierno que esperamos nosotros los productores nos seguirá beneficiando, primeramente Dios", expresó Rolando Talavera, productor de la zona.

Después del tabaco este rubro es el más importante para la dinamización del comercio, generando más de 500 plazas de empleos permanentes y sus principales mercados son algunos departamentos del país y el extranjero.

"Nuestro principal comercio está en los mercados de los departamentos de Managua, León, Chinandega; abastecemos Estelí y cuando hay un excedente de producto y los precios están buenos exportamos también para El Salvador", dijo Ali Rugama, también productor.

"El suelo de Miraflor permite tener una excelente calidad de producción en hortalizas, me atrevo a decirlo porque en lo que es papa, ya está elaborado el estudio que nos posiciona como los mejores en venta con un aproximado de 20 millones de córdobas por etapa", continuó.

Dinamización de la economía

En Miraflor se cultiva anual más de 500 manzanas de hortalizas, entre estas la papa, el tomate, cebolla, repollo, chiltoma; aportando a la economía del Diamante de las Segovias un aproximado de 60 millones de córdobas.

"Tengo un aproximado de 30 años laborando en el cultivo de papas, este es un rubro bastante rentable porque aquí en el norte del país después del tabaco la hortaliza es lo mas importante dentro del comercio, ya sea aportando plazas de empleo y generando ingresos económicos significativos. Por ejemplo, ahorita acabo de cosechar 4 mil 500 quintales en tan solo 12 manzanas de terreno y gracias a Dios de acuerdo a la experiencia que he tenido hasta el momento no me ha ido mal", mencionó Juan Castellón, productor de papas en Miraflor.

Las inversiones millonarias que realizan los productores en sus fincas es debido a la confianza que han puesto en el movimiento económico del país.