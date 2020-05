Área de terapia para personas con discapacidad cuenta con equipos nuevos en Estelí

Los equipos están valorados en medio millón de córdobas / Fotografía: Jairo Leiva-TN8

El miércoles 20 de mayo en el centro de salud Leonel Rugama el Instituto de Formación Permanente “Felipe y Mary Barreda” (INSFOP) realizó la entrega formal de equipos al personal médico del área de terapia para personas con discapacidad.

Los pasos de la pequeña Dévora Ordóñez cada vez más están mejorando y su familia tiene la fe que un día podrá caminar sin la ayuda de un andarivel.

La donación de equipos especializados que realiza el INSFOP han permitido que los niños y jóvenes con discapacidad desarrollen destrezas y habilidades.

Este donativo se ha dividido en dos partes, una es la compra de equipos para los diferentes tipos de discapacidad física-motora y la otra mitad se ha invertido en una campaña de sensibilización dirigida a padres, madres y comunidad en el tema de educación inclusiva. Este proyecto es un esfuerzo que se logró gracias a la cooperación del fondo cristiano canadiense a través del INSFOP.

"Como institución tenemos más de 2,400 niños apadrinados dentro de los proyectos que desarrollamos en los barrios, de igual manera la salud, el deporte y la inclusión es nuestra prioridad", dijo Marisela Gutiérrez coordinadora del programa comunitario de INSFOP en Estelí.

Mejoran condiciones

En el centro de salud Leonel Rugama de Estelí está ubicado un área de rehabilitación para personas con capacidades diferentes, ahora se les brindará una atención médica de calidad con mejores condiciones.

"Nosotros estructuralmente tenemos un área nueva en este centro de salud, pero con equipos muy viejos desde hace años, mismos con los que tratábamos de darle respuesta a nuestros pacientes; con el aporte que nos vino a dar el INSFOP nos ayudaron a reparar equipos en mal estado, en el caso de la atención para adultos equipos nuevos, donaron camillas, toallas, y para los niños equipos para la estimulación temprana", refirió la doctora, Yazmina Ruiz.

"Los médicos son muy amables y las terapias que nos hacen nos ayudan muchísimo, esta es la segunda vez que me presento y me siento super bien porque he mejorado muchísimo, gracias al gobierno que ha mejorado los hospitales y a los amigos que han equipado para mejorar la atención", mencionó Julio Lanuza.

En este lugar se estará atendiendo a pacientes del departamento norteño. Los equipos están valorados en medio millón de córdobas.