Madriz: Continúan desmintiendo noticias falsas en medio del dolor

El pasado domingo 17 de mayo en horas de la mañana falleció un niño en el hospital de Somoto, producto de una trombosis, así fueron notificados los padres del menor quienes consientes del padecimiento del niño se resignaron ante la pérdida irreparable de su vástago.

Inmediatamente fue entregado el cuerpo para velarlo y darle cristiana sepultura, las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) le entregaron una epicrisis a los padres del menor, que detalla las causas de la muerte.

El tiempo que el niño estuvo hospitalizado circularon en las redes sociales informaciones falsas aduciendo que era portador de la enfermedad COVID-19, alertando a la población de un primer caso en la ciudad, con el objetivo de crear temor entre los habitantes.

Los familiares del pequeño en medio del dolor decidieron hablar ante las cámaras de Crónica TN8 y tn8.tv para aclarar los rumores que seguían circulando.

"Yo pido que respeten la memoria de mi hijo por favor, que no sigan criticando, que no sigan diciendo cosas que no deben de decir porque la memoria de cualquier ser humano se respeta", dijo Anastasio de Jesús Valladares Montajes, padre del fallecido.

El niño quien el primero de junio cumpliría 11 años, desde su nacimiento presentaba problemas de neumonía, luego al pasar el tiempo el menor fue mordido por una culebra cascabel y fue víctima del dengue, razones por la cual estuvo hospitalizado en reiteradas ocasiones, manifestó el padre del fallecido.

La última desgracia fue provocada por una caída que ocasionó se desarrollara una trombosis formándose cúmulos de sangre mala en el pie, llegando a tocar órganos internos, específicamente los pulmones, provocándole la muerte.

Las autoridades del MINSA al momento de recibir al menor que llegó con fiebre y neumonía, inmediatamente aplicaron el protocolo, aislando a la familia como medida preventiva ante la pandemia y al menor le realizaron la prueba del nuevo coronavirus, resultando negativo.

El padre del menor asegura que los rumores de que el niño portaba la COVID-19 salieron de personas que estaban en el hospital en calidad de pacientes y acompañantes, formando una cadena de noticias falsas.

Una vez más las familias afectadas con señalamientos de personas deshonestas, salen a desmentir ante medios de comunicación y redes sociales las falsedades que circulan afectando aún más el dolor de la pérdida de un ser querido, acción que se ha convertido en costumbre de quienes anhelan que el virus afecte a la población.

Estudiante activo

El niño era estudiante activo del centro escolar Rubén Darío y las autoridades del colegio acompañaron a la familia en el momento más difícil tras conocer del fallecimiento del menor.

"Un momento bien triste para la familia y obviamente para la comunidad educativa del centro escolar Rubén Darío es un golpe muy duro", manifestó Eddy Casco González, director del centro de estudios.

El pequeño cursaba el sexto grado de la educación primaria con buenas calificaciones. Maestros y padres de familia lamentan la propagación de noticias falsas vinculando la muerte del niño con el nuevo coronavirus con la intención de crear temor entre la comunidad.

En todos los centros educativos de Madriz el Ministerio de Educación (MINED) ha aplicado el protocolo de prevención ante la COVID-19, con la instalación de lavamanos en las aulas de clases, jornadas de desinfección, orientando el distanciamiento con la creación de sub grupos de clases y la ejecución de medidas preventivas ante todo tipo de enfermedades.