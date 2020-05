Carazo: Vendiendo frutas y verduras ha salido adelante con sus 5 hijos

Foto: No importa el sol, la lluvia o lo mala que este la venta, esta mujer no se rinde/TN8

Las calles del municipio El Rosario, en el departamento Carazo las conoce como "la palma de su mano", Doña Dominga López Ruíz de 57 años, quien a diario sale a las 5 de la mañana con un carretón, cargado de frutas y verduras.

No importa el sol, la lluvia o lo mala que este la venta, Doña Dominga no regresa a su casa hasta que vende su último producto.

Foto: La admirable mujer trajo al mundo 5 hijos y nunca les ha faltado nada/TN8.

La admirable mujer trajo al mundo 5 hijos y a pesar de contar con su proveedor esposo, es del tipo de mujeres que no espera que todo se lo den. "Yo siempre he buscado mi dinero por mis hijos, nunca les ha faltado nada. A mi no me avergüenza mi trabajo, el trabajo dignifica a la persona". Yo salgo todos los días y gracias a Dios siempre vendo todo, se que siempre habrá alguien que me lo va comprar", dijo muy orgullosa Doña Dominga.

Reconocimiento de su hija

Su hija menor Anielka Aburto de 28 años, reconoció públicamente el sacrificio y esmero de su madre, en la promoción de CrónicaTn8, "La Mamacita Más Linda del Mundo". "Nunca espere salir favorecida, estoy feliz por que vinieron aquí a mi casa, hasta El Rosario, sigan haciendo esto por nosotras, y a las mamás que enviaron su mensaje, esperen porque los detalles (regalos) llegan", dijo emocionada Doña Dominga.

Foto: Ésta valiosa madre recibió certificados de los patrocinadores/TN8.

"Mi madre es valiosa, nunca nos faltó nada, siempre desde que existo ella ha trabajado fuertemente, no aprendió a leer, fue alfabetizada y aquí la ven muy trabajadora", dijo muy contenta su hija.

Ésta valiosa madre recibió certificados de Ópticas Matamoros, Caribean Cobs, Pollos Caldera, Factory Pizza y la Clínica del Pie Mejía, de la misma manera recibió una cocina y Chocolates Ozel.

