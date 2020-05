Matiguás: el legado de Sandino sigue vivo

Foto: mined rinde homenaje al genaral augusto c sandinoTN8

El Ministerio de Educación del Municipio de Matiguás celebró este lunes un sencillo homenaje al 125 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino, durante el cual los funcionarios de la institución le reafirmaron al héroe que hoy están más comprometidos que nunca con su legado.

Dijeron los docentes que su compromiso hacia el legado del héroe de Las Segovias, es estar al lado del comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo y seguir cumpliendo a las familias con calidad humana y calidez en la educación.

“Honramos a Sandino desde cada beca que entregamos, desde cada charla que llevamos a los barrios”,dijo Julio Zamora, profesor de esa institución educativa.

El Delegado del Poder Ciudadano para la educación en Matiguas, el Profesor Juan Alcides Bravo dijo que "El docente sigue llenando los espacios “con toda la armonía en que nuestro General de hombres libres nos dejó a toda Nicaragua”

Reiteró Bravo que en Nicaragua seguimos luchando, “la vida es lucha, la vida es para sentir cada día el deber de cantar, de caminar, el deber de ser amor y dar amor, el deber de vivir desde el alma, el espíritu que nos llama, que nos convoca a ser grandes seres humanos, grandes porque Dios nos dio grandeza de espíritu para cultivar grandeza humana, amor al prójimo, Sandino”

“Los yanquis que no aprendieron, aquí lo dice Neruda y sobre todo no aprendieron, y no aprenden que amamos nuestra pobre tierra y que defenderemos las banderas que con dolor y amor fueron creadas”, añadió el Profesor Salvador Antonio Blandón Director del centro educativo Alicia González Fajardo.

"Este lunes 18 de mayo es un día de conmemoración histórica y de compromiso inmenso con la patria que seguirá siendo libre porque tiene hijos e hijas que la aman, la patria de Augusto Nicolás Calderón Sandino, General de hombres y mujeres libres, nuestra patria",expresó el Alcalde de Matiguas, compañero Marlon Scarlet.