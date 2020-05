Más de 300 pensionados reciben el pago en San Rafael del Norte

Foto: Pago de pensiones en el INSS de San Rafael del Norte, Jinotega / TN8

Este lunes, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tomando todas las medidas de prevención ante el COVID-19, realizó el pago de pensiones a más de 300 jubilados del municipio San Rafael del Norte, Jinotega.

Ante la pabdemia mundial que se vive por el coronavirus, y siendo los adultos mayores los más propensos a adquirir esta enfermedad, el INSS ha llevado a cabo y puesto en práctica las diversas medidas de precaución necesarias orientadas por el Ministerio de Salud (MINSA), y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para efectuar la jornada de pago.

Lee también: Taiwán entregó USD 1 millón a Nicaragua para rehabilitación de colegios

Foto: Pago de pensiones en el INSS de San Rafael del Norte, Jinotega / TN8

"El día de hoy el Gobierno central de Nicaragua, efectuando una vez más el pago a pensionados del municipio de San Rafael del Norte, específicamente a más de 300 jubilados, siendo un monto de más de 1 millón de córdobas en pago. Así mismo durante esta jornada estamos tomando todas las medidas de prevención necesarias ante el COVID-19, tales como la distancia establecida, lavado de manos, toma de temperatura y jornada de vacunación contra la influenza", expresó Maura Díaz, jefa de caja.

"Dinero garantizado"

Hebert Zeledón, jubilado, destacó: "Después de muchos años de gobiernos neoliberales hoy gracias a Dios gozamos de la restitución a nuestras pensiones reducidas y nuestra jubilación completa, antes con otros gobiernos este pago no era así, nos daban una miseria, pero ahora con el Gobierno sandinista, una pensión reducida no se baja de mil pesos. Me encuentro muy agradecido con este buen Gobierno del comandante Daniel. Tengo una jubilación muy feliz y con mi dinero garantizado".

Foto: Pago de pensiones en el INSS de San Rafael del Norte, Jinotega / TN8

De esta forma el Gobierno central de Nicaragua continúa garantizando así la restitución de derechos, efectuando el pago de todos los pensionados y jubilados del municipio San Rafael del Norte y el departamento de Jinotega.