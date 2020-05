Occidente y Norte conectados con carretera Achuapa-San Juan de Limay

Foto: La obra tiene una inversión de 420 millones de córdobas/TN8

El tramo de carretera de 16 kilómetros conectará el occidente con el Norte de Nicaragua, a través del municipio de Achuapa del departamento León y el municipio de San Juan de Limay en Estelí. Este proyecto vial que ejecuta el Ministerio de Transporte e Infraestructura tiene un avance de 83%.

“El proyecto va a servir de manera fundamental para acercar también, los centros de comercios a los centros de producción. Estas zonas son muy productivas, ganadería, granos básicos, en cantidades considerables que hoy tienen las posibilidades de acceder a los mercados de occidente y los mercados de Estelí y Norte del país. San Juan de Limay con esta carretera, no solamente se incorpora en la historia a la comunicación a través de la red vial troncal del país, si no que, va a permitir la comunicación entre León y Estelí”, indicó el ministro del MTI, Óscar Mojica.

Foto: Con este proyecto el Gobierno de Nicaragua también genera 460 empleos directos/TN8.

La obra tiene una inversión de 420 millones de córdobas, con el adoquinado se está potencializando la productividad, el comercio y el turismo.

“El turismo se desarrolla a través de esta carretera que vamos a tener, la parte de economía, y se viene a beneficiar a los pobladores en el transporte”, expresó Flora María Mendoza, alcaldesa del municipio San Juan de Limay.

Beneficio a las comunidades

“Hoy estamos cumpliendo una obra grande, una tarea que nuestro Gobierno a impulsado y que viene a beneficiar a muchas comunidades”, dijo Blanca Nieve Salgado, vicealcaldesa del municipio Achuapa.

Con este proyecto el Gobierno de Nicaragua también genera 460 empleos directos, entre hombres y mujeres originarios de ambos municipios.

“Tener un mejor acceso al municipio Limay, así se podría entrar mejor el comercio a nuestro municipio, y como trabajadora también estoy muy agradecida, porque he tenido empleo durante varios meses”, relató Daira Alfaro, habitante de Achuapa.

Foto: Los pobladores de 12 comunidades reducirán los costos de operaciones de sus vehículos/TN8.

“A mi me alegra mucho porque antes, no se podía pasar ni en bicicleta, no se podía pasar en estos caminos porque eran muy piedrosos y malos. Ahora me siento alegre porque mi motito compré ya, camino feliz en mi moto. Todo por el beneficio del comandante Daniel Ortega”, destacó Pedro Joaquín Tercero, poblador de San Juan de Limay.

Los pobladores de 12 comunidades reducirán los costos de operaciones de sus vehículos, y el tiempo de viaje de los usuarios del transporte.